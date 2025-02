2月23日(日)に開催される「世界遺産姫路城マラソン2025」(兵庫県姫路市)で、大会スペシャルアンバサダーを務める人気キャラクター「リラックマ」が、大会前日の22日(土)から2日間、会場に応援に駆けつける。大会とコラボしたオリジナルグッズの発売や、フォトスポットが登場する。

同大会が第10回目を迎えることを記念して、リラックマが大会スペシャルアンバサダーに就任している。

大手前公園で開催される「姫路城マラソン祭」に登場するオリジナルフォトスポットには、リラックマが22日の正午12時と午後1時半から、23日の正午12時と午後2時半から、30分間登場する。各日、午前11時から整理券を配布し、なくなり次第終了。各回40組ずつ。なお、フォトスポットは開催期間中、自由に撮影できる。

販売コーナーでは、リラックマとコラボした大会オリジナルデザインの、大人・子供用Tシャツ、ロンT、マフラータオル、トートバッグ、メッシュトート、サコッシュ、LEDキーホルダー、アクリルキーホルダー、アクリルバッジ、アクリルカラビナを販売する。オンラインストアでは先行販売を行っている。

さらに姫路城マラソンを応援する際に役立つ「リラックマのオリジナル応援グッズ」が当たるガラポン抽選会を実施する。「メガホン」「ハンドフラッグ」や「フラワーブーケ」は、姫路城マラソン祭会場限定で販売も行う。

また会場の総合案内等で、応援グッズの配布も行う。

応援グッズは、「スティックバルーン」、「応援ハリセン」、「応援フラッグ」を配布予定。なお、数量限定でなくなり次第終了する。

「キデイランド ピオレ姫路店」では2月22日(土)から、リラックマ商品を税込1100円以上購入すると、リラックマと姫路城マラソンのコラボアートを使用したオリジナル記念ステッカーがもらえる。なお、1会計につき1点のみで、なくなり次第終了する。



(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.