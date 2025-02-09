¡ÚÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡Û£±ÈÖ¿Íµ¤¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¿¤ÓÀÚ¤ì¤º£´Ãå¡¡¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ö£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸þ¤¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¡Ä¡×
¢¡Âè£·£µ²óÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£²·î£¹Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ç£±¤ò¸«¿ø¤¨¤ë°ìÀï¤Ï£´ºÐ°Ê¾å¤Î£±£¶Æ¬¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢¿û¸¶ÌÀÎÉµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦²ÏÆâÍÎ±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤Ç³°¤ò±Ô¤¯¿¤Ó¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡££³·î£´ÆüÉÕ¤ÇÄêÇ¯°úÂà¤È¤Ê¤ë²ÏÆâÄ´¶µ»Õ¤Ï£±£¸Ç¯Ê¿°Â£Ó¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥½¥¢°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Î£Ê£Ò£Á½Å¾Þ¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£³£²ÉÃ£¶¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÉðËµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£±£¶ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Á¥¿¥ó¡ÊµÈÅÄËµ³¼ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡á£´Ãå¡Ë¡Ö¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÂÎ½Å¤â¥×¥é¥¹£±£´¥¥í¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¸þ¤¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇÏ¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¾¾±Ê´´É×Ä´¶µ»Õ¡Ê¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥¹¥«¥¤¡á£µÃå¡Ë¡Ö¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£´°àú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Æâ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç£µ£¹¥¥í¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥³¡¼¥¹¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÈÆ±¤¸·Á¤ÇÃæ»³µÇ°¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¡Ê¥»¥ª¡á£¶Ãå¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÈ¤âÏÈ¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Á¥¿¥ó¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤¬¤É¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¡á£·Ãå¡Ë¡Ö¤Þ¤ÀÁö¤ê¤¬ËÜÊª¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ïµ×¡¹¤Î¤Ö¤ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££µ£¹¥¥í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÄÊÕÍµ¿®µ³¼ê¡Ê¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡á£¸Ãå¡Ë¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤½Å»ë¤Ç±¿¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°ÏÈ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ËÃ¼¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÅìµþ¤ÎÇÏ¾ì¤¬º¹¤·¤Å¤é¤¤ÇÏ¾ì¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Â¾¤ÎÇÏ¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤á¤¬¤Ä¤¯¤ì¤¿³ä¤Ë¤ÏÁ°Áö¤Û¤É¤ÎµÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÏÆß¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤ÎÅ¬À¤¬¤â¤¦¾¯¤·Ã»¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¡á£¹Ãå¡Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë·Á¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¤¤¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Æü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤Ö¤ó¡¢ÇÏ¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ê¥¸¥å¥ó¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡á£±£°Ãå¡Ë¡Ö¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ú¡¼¥¹¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢Ä·¤Ó¤ÎÂç¤¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ó¿¤ÓÁö¤é¤»¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È³°¤ò²ó¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ä¾Àþ¤ÏÈ¿±þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££µ£¹¥¥í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡Ê¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¡á£±£±Ãå¡Ë¡Ö¤â¤È¤â¤È¥²¡¼¥È¤ÎÃóÎ©¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ñ¿ôÈÖ¡Ê¤ÎÏÈ¡Ë¤Ï·ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥²¡¼¥È¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¥í¥¹¤Ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤ÆÄ¾Àþ¤ÇÂç³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¿¤Ó¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¿¤Ó¤ÆÈ¿±þ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥í¥¹¤Î¤Ö¤ó¤È£µ£¹¥¥í¤Î¤Ö¤ó¤Ç¥°¥Ã¥É¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¡Ê¥³¥é¥½¥ó¥Ó¡¼¥È¡á£±£²ÃåÆ±Ãå¡Ë¡Öµ÷Î¥¤Ï¾¯¤·Ä¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤á¤Æ¤É¤ì¤À¤±µÓ¤ò»È¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê²æËý¤¬Íø¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¤Ó¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡££±£²£°£°¤È¤«£±£´£°£°¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¡Ê¥´¡¼¥È¥¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡á£±£²ÃåÆ±Ãå¡Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾ºµé¤Ç½Å¾ÞÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÍÃæ½Óµ³¼ê¡Ê¥¾¥ó¥Ë¥Ã¥Ò¡á£±£´Ãå¡Ë¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ì½Ö¤ÎµÓ¤òÀ¸¤«¤¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÄ¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤Åìµþ¥³¡¼¥¹¤è¤ê¤âÊ¿Ã³¤Î¾®²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬¤³¤ÎÇÏ¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬À¸¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°µ³¼ê¡Ê¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥å¡¼¥ë¡á£±£µÃå¡Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¡Ê¥é¡¼¥°¥ë¥Õ¡á£±£¶Ãå¡Ë¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤º¢¤Î¾ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¹Å¤¤ÇÏ¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×