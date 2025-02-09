¡Ö´é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×Èï³²¼Ô¥è¥·»Ò¡¢ÈÈ¿ÍÃµ¤·¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¡©¡Ú¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¢¥ó¥ê Vol.66¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¤Ï¤¤¤É¤íÌ¡²è¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
OL¥ë¥Ê¤Ï½÷¤ÎÉð´ï¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±Éô½ð¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¢¥ó¥ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
¤¢¤ëÆü¡¢ËÜ¼Ò¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡¦ÃÓÃ«¤¬¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥ë¥Ê¤Ï¥¢¥ó¥ê¤ò½Ð¤·È´¤ÃÓÃ«¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç´ûº§¼Ô¡õºÊ¤¬Ç¥¿±Ãæ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃÓÃ«¤¬Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢2¿Í¤Ï·èÎö¾õÂÖ¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÓÃ«¤È¥¢¥ó¥ê¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¥ë¥Ê¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÉôÄ¹¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤¬¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤Ç½ªÎ»¡£°ìÊý¡¢ÃÓÃ«¤ÏÆâÄÌ¼Ô¤È¤·¤Æ¥è¥·»Ò¤òµ¿¤¤»Ï¤á¡¢¥¢¥ó¥ê¤Ë¡Ö¥è¥·»Ò¤¬¤¤¤ë¸Â¤êµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥ê¤Ï¥è¥·»Ò¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤·¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÃÓÃ«¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥¤¥Ä¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¹â¾Ð¤¤¤Ç¡Ä¡£
OL¥ë¥Ê¤Ï½÷¤ÎÉð´ï¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤¤¡¢¿¦¾ì¤Ç¤â²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±Éô½ð¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤Ö¤ê¤Ã¤³¥¢¥ó¥ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
¤¢¤ëÆü¡¢ËÜ¼Ò¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡¦ÃÓÃ«¤¬¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥ë¥Ê¤Ï¥¢¥ó¥ê¤ò½Ð¤·È´¤ÃÓÃ«¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç´ûº§¼Ô¡õºÊ¤¬Ç¥¿±Ãæ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃÓÃ«¤¬Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢2¿Í¤Ï·èÎö¾õÂÖ¤Ë¡£
¤¢¤ì¤ÇÂç²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥è¥·»ÒÀèÇÚ¤Ï¥Ä¥ï¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ë¥Ê¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥è¥·»ÒÀèÇÚ¤ò¤³¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤¿¡È½÷À¡É¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿¿ÈÈ¿Í¥¢¥ó¥ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?
(¤Ï¤¤¤É¤íÌ¡²è)