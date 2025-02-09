ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬²ÃÂ®!?Áý¤¨Â³¤±¤ë¡Ö²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¡©
ÃÏµå¤ÈÂÀÍÛ¡¢ÃÂÀ¸¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡£ÃÏµå¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¤³¤ÎÃÏµå¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀÄ¤¤¶õ¤¬Í¼Êë¤ì¤ËÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡ÖÂæÉ÷¤¬ÆüËÜÎóÅç¤á¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÍý·Ï»¨³Ø¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ò´Þ¤àÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏµå¾å¤ÇÀ®Î©¤·¤¿Âç¼«Á³¤äµ¤¸õ¡¢Æ°¿¢Êª¡¢»ñ¸»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ò¤á¤°¤ëÂçµ¿Ìä¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê²óÅú¡ª¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÃÏµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Áý²Ã¤·Â³¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÏÃÏµå¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¡©
ÃÏµå¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÇ®¤ÇÃÈ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏÉ½¤«¤é¤½¤ÎÇ®¤ò±§Ãè¤ËÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏµå¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏµå¤ÎÂçµ¤Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ä¥á¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ï¡¢ÃÏÉ½¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Ç®¤Î°ìÉô¤òµÛ¼ý¤·¡¢ºÆ¤ÓÃÏÉ½¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÃÏÉ½¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢Ìó15ÅÙ¤È¤¤¤¦À¸Êª¤¬½»¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëü¤¬°ì¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏÉ½¤Î²¹ÅÙ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹18ÅÙÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸Êª¤Ï»à¤ËÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢18À¤µªÈ¾¤Ð¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿»º¶È³×Ì¿°ÊÍè¡¢Âçµ¤Ãæ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÃº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²½ÀÐÇ³ÎÁ¤òÂçÎÌ¤Ë»È¤¤¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âçµ¤Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇ»ÅÙ¤Ï¾å¾º¡£200Ç¯Á°¤Ë¤Ï280ppm¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï370ppm¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÏÉ½¤ÎÇ®¤¬±§Ãè¤Ø¤ÈÊü½Ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²¹ÃÈ²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢1906Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Þ¤Ç¤Î100Ç¯´Ö¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï0.74¡î¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤¬¤µ¤«¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçµ¤Ãæ¤Ë¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥á¥¿¥ó¡¢¥Õ¥í¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤è¤ê¤â²¹¼¼¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¥á¥¿¥ó¤ÎÊü½ÐÎÌ¤Ï¡¢»º¶È³×Ì¿°Ê¹ß¡¢149¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤âÁý²Ã¡£¥¹¥×¥ì¡¼¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ª¥¾¥óÁØ¤òÇË²õ¤·¤Ê¤¤ÂåÂØ¥Õ¥í¥ó¤â¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¤¬Æó»À²½ÃºÁÇ¤Î¿ôÉ´¤«¤é1ËüÇÜÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¡á»¨³ØÁí¸¦¡¿¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù