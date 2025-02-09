ÄÔ´õÈþ¡¢ÃÎ¿Í¤¬Âô»³Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÉÊ¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÃÎ¿Í¤¬Âô»³Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëìÔÂô¤ÊÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÔ󠄀´õÈþ¡¢É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È°ì½ï¤ËÂçÆé¤ÇÎÁÍý
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡ÖçõÂç¹¥¤²æ¤¬²È¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÇÀ²È¤«¤éÂô»³¤Î¥¤¥Á¥´¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¤¥Á¥´¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡ÖìÔÂô¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËèÆüÈþÌ£¤·¤¤çõ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥Á¥´¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Öº£Æü¿©¤Ù¤¿çõ¤¬¡Ø¥Ï¡¼¥È¤À¤¡¡Ù¤È¤½¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÚß¶õ¤¯¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂô»³¤Îçõ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£