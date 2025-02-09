Íá¼¼¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤òÃÖ¤¤¤¿¤é¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î´¨¤µ¡×¤¬·ã¸º¤·¤¿
ROOMIE 2025Ç¯1·î19Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
Åß¾ì¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤¤Î¤Ç¡¢Íá¼¼Æâ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÀöÌÌ½ê¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¡Á¡£
Åß¾ì¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¡Ö´¨¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡ª¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤ÄÃª¤ò¡¢¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Íá¼¼Æâ¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ëÃª¤òÀßÃÖ¡£´¨¤µÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿
Íá¼¼¤«¤é½Ð¤º¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢»³ºê¼Â¶È¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ëÃª¡×¤Ç¤¹¡£
Íá¼¼¤«¤éÀöÌÌ½ê¤Ë½Ð¤Æ¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÇÂÎ¤ò¿¡¤½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÊ¬¡£¤Ç¤âÅß¾ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â°ì½Ö¤ÇÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢»Å»ö¤Ç·úÃÛ´ØÏ¢¤Îºý»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÍá¼¼¤è¤ê¤â¼¼²¹¤¬Äã¤¤ÀöÌÌ½ê¡ÊÃ¦°á½ê¡Ë¤Ë½Ð¤ë¤ÈÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿åÅ©¤¬¾øÈ¯¤·ÂÎ²¹¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Íá¼¼Æâ¤Ç¤ÏÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿åÅ©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾øÈ¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤Ë¤ÏÍá¼¼Æâ¤ÇÇ¨¤ì¤¿ÂÎ¤ò¿¡¤¯¤È¤è¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢»×¤¤¤¤Ã¤ÆÍá¼¼Æâ¤ËÃª¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íá¼¼¤ÇÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÀöÌÌ½ê¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î´¨¤µ¤¬·Ú¸º¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª
Âç¤¤ÊÇØÌÌ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤º¤êÍî¤Á¤ë¿´ÇÛ¤Ê¤·
ËÜÂÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤ÎËÜÂÎ¤ÏÌó1.35kg¤Î½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼§ÎÏ¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤º¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÀßÃÖOK¡£¹©¶ñ¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÇØÌÌÁ´ÂÎ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼è¤ê³°¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÂÎ¤òÊÉ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥¬¥Á¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤ë°ÌÃÖ¤ä³ÑÅÙ¡¢¾ì½ê¤ÎÈùÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãª¤ÎÂç¤¤µ¤Ï²£ÉýÌó37cm¡¢±ü¹Ô¤Ìó19.5cm¡£»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤Ô¤Ã¤¿¤ê¾è¤»¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£
¼è¤êÉÕ¤±¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢°ÌÃÖ·è¤á¡¦¾ì½ê·è¤á¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦½ÅÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÑ²Ù½Å¤¬Ìó1.5kg¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤ä¥·¥ã¥ó¥×¡¼Îà¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¾è¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÕÂ°¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤¬¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¤Î¿åÀÚ¤ê¤ËÊØÍø
ËÜÂÎ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÉÕÂ°¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤¬¤Õ¤¿¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤«Î¾ÏÆ¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÑ²Ù½Å¤Ï¤Ò¤È¤Ä250gÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¤äÁÝ½üÆ»¶ñ¤Î¿åÀÚ¤ê¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤·¤¿¡£
Íá¼¼¤ÇÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÀöÌÌ½ê¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀöÌÌ½ê¤Î¾²¤Ø¤Î¿å¥Ï¥Í¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾²¤ÎÁÝ½ü¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï´¨¤µ¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤á¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ãª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾²ÁÝ½ü¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Photo: ¾®ÎÓ¥æ¥ê