¡ÚÂÎÁà¡Û¥Ñ¥ê»°´§¡¦²¬¿µÇ·½õ¡¡ÆÃÊÌºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¶â¡×·è°Õ¿·¤¿
¡þÂÎÁà¡¦2024Ç¯ÅÙ¶¨²ñ»°¾Þ¤ª¤è¤Ó2024Ç¯Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¦»ØÆ³¼Ô¾Þ É½¾´¼°(9Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ)
ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢2024Ç¯ÅÙ¶¨²ñ»°¾Þ¤ª¤è¤Ó2024Ç¯Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¦»ØÆ³¼Ô¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢¼ïÌÜÊÌÅ´ËÀ3´§¤Î²¬¿µÇ·½õÁª¼ê(21=ÆÁ½§²ñ)¤Ï¡¢¶¨²ñ»°¾Þ¤Î¤¦¤Á±É¸÷¾Þ¡¢Ê¿¾Â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ÈÆÃÊÌºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó4ÅÙÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2ÅÙ¤Î¼õ¾Þ¼Ô°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿²¬Áª¼ê¡£1ÅÙÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¼Ô°§»¢¤ÎºÝ¤Ë¤â¡ÖÂÎÁà¤Î²¬¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¸å¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À21ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÀª¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ò2025Ç¯¤Ë¤â¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¿¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É½¾´¼°¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÊ¿¹ÔËÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ùÌîÀµ¶ÆÁª¼ê(26¡áÆÁ½§²ñ)¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤È¶¨²ñ»°¾Þ¤Î±É¸÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£³þÏÂËáÁª¼ê(28=¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä)¡¢¶¶ËÜÂçµ±Áª¼ê(23=¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä)¡¢Ã«Àî¹ÒÁª¼ê(28=¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä)¤âºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£