■MVはMAN WITH A MISSIONのストレートで勢いのあるダイナミックな演奏シーンとグルーヴを捉えた作品

2月9日にバンド結成15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONが、新曲「REACHING FOR THE SKY」のMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

「REACHING FOR THE SKY」は3月12日に発売が予定されている約3年ぶりの新譜『XV e.p.』(フィフティーンイーピー)に収録される楽曲で、発売に先駆けて現在先行配信がスタートしている。

MVの監督を務めたのはRADWIMPS「ラストバージン」、MIYAVI「SILENT ANGER」、9mm Parabellum Bullet「カモメ」、04 Limited Sazabys「magnet」など多数のMVを手掛ける田辺秀伸氏。MAN WITH A MISSIONのストレートで勢いのあるダイナミックな演奏シーンとグルーヴを捉えた作品となっている。

MAN WITH A MISSIONは5月9日の石川県産業展示館4号館まで、全国9都市12公演におよぶツアー「MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」を実施中。

リリース情報

2025.01.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「REACHING FOR THE SKY」

2023.03.12 ON SALE

EP『XV e.p.』

ライブ情報

MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

02/01(土) 宮城・セキスイハイム スーパーアリーナ

02/22(土) 新潟・朱鷺メッセ

03/01(土) 愛知・愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

03/02(日) 愛知・愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

03/08(土) 北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーる

03/15(土) 福岡・マリンメッセ福岡 A館

03/22(土) 神奈川・神奈川・Kアリーナ横浜

03/23(日) 神奈川・神奈川・Kアリーナ横浜

04/12(土) 兵庫・ジーライオンアリーナ神戸

04/13(日) 兵庫・ジーライオンアリーナ神戸

04/19(土) 香川・あなぶきアリーナ香川

05/09(金) 石川・石川県産業展示館4号館<追加公演>ツアーファイナル

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

https://www.mwamjapan.info/