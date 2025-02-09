É½ÌÌ¤òºï¤Ã¤Æ¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¹ü³Ê¤Þ¤Ç¥¹¥±¥¹¥±¤Ê¡Ö¶Ì¹üÉ¸ËÜ¥«¥é¡¼ÈÇ¡×
3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¤Îºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖµÈËÜ¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤¬¡¢Æ°Êª¤Î¹ü³Ê¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ö¶Ì¹üÉ¸ËÜ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¿§ºÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥é¡¼ÈÇ¤ò¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025[Åß]¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÆ±²ñ¼ÒµÈËÜ¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
https://y-artfactory.jp/
µÈËÜ¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¡ÖÉ÷»É²è¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄË®Ë·¤Î¡ÖÀ®¶â±É²Ú»þÂå¡×¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢É´±ß»¥¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÌÀ¤«¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ®¶â¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ò¡¢¸øÇ§¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥«¥é¡¼3D¥×¥ê¥ó¥È¤Ç½ÐÎÏ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀ®¶â±É²Ú»þÂå¡Ù © µä¤Þ¤óÈþ½Ñ´Û / ÏÂÅÄË®Ë·²è¶È´Û
¤½¤·¤Æ¡ÖÀ®¶â¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ô¥å¥¢¥¯¥ê¥¢¥¤¥ó¥¯¤òÍÑ¤¤¤Æ½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÆâÉô¤Î¹ü³Ê¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ö¶Ì¹üÉ¸ËÜ¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ¸ËÜ¡¢¹ØÆþ»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÈ¾Æ©ÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇËá¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥¹¥±¥¹¥±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥ë¥Ä¥ë¥Ü¥Ç¥£¤ÎÃæ¤Ë¹ü³Ê¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ö¶Ì¹üÉ¸ËÜ¡¦òÏ¡×¡¢¼«Ê¬¤ÇËá¤¤¤Æ»Å¾å¤²¤ë³Ú¤·¤ß¤¢¤ê - GIGAZINE
¥·¥ã¥Á¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥¨¥Í¥³¤ä¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤â¥Ú¥ó¥®¥ó¤âÂÎ¤¬¥¹¥±¥¹¥±¤Ê¡Ö¶Ì¹üÉ¸ËÜ ¥¤¥¨¥Í¥³¡õ¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥ó¡× - GIGAZINE
¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025[Åß]¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¶Ì¹üÉ¸ËÜ¥«¥é¡¼ÈÇ¡×¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼3D¥×¥ê¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¡¢É½ÌÌ¤Î¤ß¤¬Ãå¿§¤µ¤ì¤ë¤¿¤á»Å¾å¤²²Ã¹©»þ¤Î¸¦Ëá¤Ç¿§¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÈËÜ¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê³°ÁØ¤ÎÆâÂ¦0.5mm¤Ë¿§ºÌÁØ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò³«È¯¡£¸¦Ëá¤·¤¿¤¢¤È¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶Ì¹üÉ¸ËÜ¥«¥é¡¼ÈÇ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï4¼ïÎà¡£
¡Ö¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥ó(S)¡×¡£¤¦¤Ã¤¹¤é¹õ¤¤ÂÎ¿§¤ÎÆâÂ¦¤Ë¹ü³Ê¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥¨¥Í¥³(S)¡×¡£±¦¼ª¤Ï¹õ¡¢º¸¼ª¤ÏÃã¿§¤È¤¤¤¦»°ÌÓÇ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ¬³¸¹ü¤¬Æ©¤±¤Æ¤¤¤Æ²ç¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥Ð¥¤¥Ì(S)¡×¡£Ãã¿§¤¤ÂÎ¿§¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ÌÓ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥Á(S)¡×¡£ÂÎ¤Î¾åÂ¦¤Ë¹õ¤¤¿§¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥·¥ã¥Á¤À¤È¤µ¤é¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶Ì¹üÉ¸ËÜ¡×¤Î¥«¥é¡¼ÈÇ¤Ï³Æ¥¢¥¤¥Æ¥àÀÇ¹þ7000±ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖS¡×¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ì¹üÉ¸ËÜ¤Ë¤ÏÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº¸¤«¤é¡Ö¥·¥í¥Ê¥¬¥¹¥¯¥¸¥é(XL)¡×¡¢¡Ö¥³¥¯¥¯¥¸¥é(XL)¡×¡¢¡Ö¥·¥ã¥Á(XL)¡×¡£
¡Ö¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥ó(XL)¡×¡¢¡Ö¥·¥Ð¥¤¥Ì(XL)¡×¡¢¡Ö¥¤¥¨¥Í¥³(XL)¡×¡£XL¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆâÉô¤Î¹ü³Ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶²Îµ¤Î¹ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹(XL)¡×¤È¡Ö¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹(XL)¡×¡£XL¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅ¸¼¨¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ©ÌÀ¿ÍÂÎ¹ü³Ê¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤Î¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ï92mm¤ÇÀÇ¹þ7000±ß¡¢±¦¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï141mm¤ÇÀÇ¹þ2Ëü2000±ß¡£
©³ô¼°²ñ¼ÒGB2
Æ©ÌÀ¿ÍÂÎ¹ü³Ê¤Ï¸¶·¿»Õ¡¦Ä¹¼®¶Á¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¼®¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¶Ì¹üÉ¸ËÜ¡Ù¤ÈÆ±¤¸µ»½Ñ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ì¹üÉ¸ËÜ¤Î¤¦¤Á¡Ö¥³¥¦¥Æ¥¤¥Ú¥ó¥®¥ó(S)¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥³¥¦¥¯¥¸¥é(S)¡×¡Ö¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹(S)¡×¡Ö¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹(S)¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÀ®¶â¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢µÈËÜ¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
THUNDER MALL/¹çÆ±²ñ¼ÒµÈËÜ¥¢¡¼¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
https://3d-mall.y-artfactory.jp/
©µÈËÜ3D¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼