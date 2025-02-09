¥í¥·¥¢·³¤ÎÁõ¹Ã¼Ö¤¬¼¡¡¹¤È¡Ö²Ð¤À¤ë¤Þ¡×¤Ë ±ó³Ö¤Ç¡Èæ«¡É¤ò»Å³Ý¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¸ø³«
¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ó³Ö»¶ÉÛ¤·¤¿ÃÏÍë¤Ç¥í¥·¥¢·³¤ÎÁõ¹Ã¼Ö¤ò·âÇË
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Ï2025Ç¯1·î¡¢ÃÏÍë¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤Ç±ó³Ö»¶ÉÛ¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤ò·âÇË¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢·³¤ÎÊâÊ¼ÀïÆ®¼ÖBMP-1¡Ê²èÁü¡§¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¡Ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤¬¶õÃæ¤«¤éÃÏÍë¤ò»¶ÉÛ¤·¤¿¸å¡¢¤½¤Î¾å¤òÄÌ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢·³¤Î¼ÖÎ¾¤¬¼¡¡¹¤ÈÂçÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤¹ÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤ÎÅ²¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ªÌ¯¤ËÃÏÍë¤ò»¶ÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä»Î¤Îµ»ÎÌ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢ÃÏÍë»¶ÉÛ¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥í¥·¥¢·³¤ÎÁõ¹Ã¼ÖÎ¾¤ò·âÇË¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³¤Ê¼Ââ¤ÎÂè36ÆÈÎ©³¤Ê¼Î¹ÃÄ¤È¤Î¤³¤È¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Î¿¯¹¶¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼«¹ñÆâ¤ÇÃÏÍë¤ò³èÍÑ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤â¥É¥í¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£