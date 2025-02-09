¤³¤ó¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¹¤®¤ë¡ÄÌîÊë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀäÂÐNG¤Ê"¥Ü¥¿¥ó¤ÎÎ±¤áÊý"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´Ý»³¤æÍø³¨¡Ø½éÂÐÌÌ¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ Âè°ì°õ¾Ý¤ÎËá¤Êý¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤ë³°¸«¤ò¼«Á³¤Ë¤Ä¤¯¤ëÊØÍø¤ÊÁõÈ÷
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃåÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¸åÄ¹¤¯¿®Íê¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ç¤â¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÃå¤³¤Ê¤·¤òÃÎ¼±¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤Î´ðÁÃ¤òÀ®¤¹¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ä¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î»Å»öÉþ¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤ë³°¸«¤ò¼«Á³¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤»¤ëÊØÍø¤ÊÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãå¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¤ä»Å»ö¤Ø¤Î»ÑÀª¤Î³Î¤«¤µ¤ä¡¢Ìò³ä¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥¨¥¢¤â¡¢Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢ÁÇºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÁõ¤¤¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Å¬ÀÚ¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤ÎÊÙ¶¯¤¬É¬Í×
¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ºÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥¤¥º¡Ê¸ª¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢Âµ¤ÎÄ¹¤µ¡¢¾åÃå¾æ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÄ¹¤µ¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¼ó¼þ¤ê¥µ¥¤¥º¡¢¶ß¤È¤½¤Ç¤Î½ÐÊý¡Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ë¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥ã¥Ä¡¢·¤¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿§¤ÈÊÁ¡Ê¥¹¡¼¥ÄÀ¸ÃÏ¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡Ë¤òºÇ½é¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áª¤Ö¤È¤¤Ë¤â¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Áõ¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê³Ê¹¥¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Àµ¼°¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê¤¬É¬Í×¤Ê½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¼¤Ò¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼«Ê¬¤ÎÂÎ·Á¤Ë¹ç¤¦¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¡×¤¬À¶·é´¶¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë
ÉþÁõ¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤«¤é¤Î¿®Íê´¶¤ä´üÂÔ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤äÀ¸³èÂÖÅÙ¡¢»Å»ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ä»ÑÀª¤Ê¤É¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬À¶·é´¶¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯À°¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¶·é¤ÈÀ¶·é´¶¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÁ°½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤¬ÀöÂõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ±ø¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¶·é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë°Ê¾åÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¿®Íê¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤ÏÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º²¿¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤Ã¤¿°áÉþ¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÏºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤¹¤ë¥µ¥¤¥º¤Î°áÉþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎÀ¶·é´¶¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Ç¤â¥À¥Ü¥À¥Ü¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ·Á¤Ë¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º±è¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎË¡Â§¤ÏÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¥Þ¤ë¤Ï¤º¤¬Í¾·×¤Ê¥·¥ï¤¬Æþ¤ê¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£°Õ¼±¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Î´¶³Ð¤ò¥×¥é¥¹Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤¹
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¼ó²ó¤ê¤ä¿Èº¢¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¡¼¥Ä¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¿Í¤Ï¥·¥ã¥Ä¤â°ì½ï¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÂ¿¾¯¤æ¤È¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃå¾æ¤äÂµ¾æ¤¬Ã»¤¹¤®¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÂµ²ó¤ê¤¬¥Ö¥«¥Ö¥«¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯À°¤Ã¤Æ¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÃËÀ¤è¤êÁªÂò¤Î¼«Í³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°áÉþ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¸«ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò¤è¤¤¤Û¤¦¤ËÊÑ¤¨¡¢¿Í¤Î´¶³Ð¤ò¥×¥é¥¹Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä·ò¹¯¥¤¥á¡¼¥¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¸ª¡×¤òÊä´°
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Å»öÉþ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÃå¤ë¿Í¤Ë¿®Íê¤ËÃÍ¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê°áÉþ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸À¤¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¸ª¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë·Á¤ÇÀ¸ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¥¤ê´¶¡ÊÀ¸ÃÏ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ë¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÃËÀ¥¹¡¼¥Ä¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¹¤¤¸ª¤È¸ü¤¤¶»¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÉô°Ì¤¬¸ÅÍè¤è¤ê°Ò¸·¤ä¹â¤¤Ç½ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¸ª¤Ï¡¢»ÑÀª¤ÇÌÜÎ©¤ÄÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë°õ¾Ý¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¡Ö¸ª¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¸ª¤Ï¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤âº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊä¶¯¡¢Êä´°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý
¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÃËÀ½÷À¤Ë¸Â¤é¤ºÆ²¡¹¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£»î¤·¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¼«Ê¬¤È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤¸ª¤ÎÀþ¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¼«Ê¬¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«¿®¤äÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡³Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡©
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬Ãå¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÃËÀ¥¹¡¼¥Ä¾åÃå¤Î¤è¤¦¤Ë¼ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¶ß¤Î²¼¤Ë¥é¥Ú¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶»¤Ë¤«¤«¤ë¶ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡Ë¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¤Î¤Û¤«¤Ë¶ß¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶»¤«¤é¾å¤À¤±¸«¤»¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ä¼«Âð¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÐÌÌ¤è¤ê¼ã´³¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼«Âð¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÌ£Êý¤Ë¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°ìÈÖ²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤Ï¤º¤µ¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤ÎÃæ¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤Î´ðËÜÅª¤ÊÃåÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¢¤ï¤Æ¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³ä¤È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÎÎ±¤áÊý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ü¥¿¥ó¥Þ¥Ê¡¼¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÖ²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤Ï¤º¤¹¤È¤¤¤¦Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
ÉþÁõ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¾þ¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤â¤È¤â¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÖ²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÏÎ±¤á¤Ê¤¤¤è¤¦»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÁÅý¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÈÈæ¤ÙÎ±¤á¤Ë¤¯¤¤»ÅÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤½¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¿Í¤Ë¼ºÎé¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¾·×¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Êø¤ì¤ë¡¢Í¾·×¤Ê¥·¥ï¤¬Æþ¤ë¡¢Ãå¤Æ¤¤¤Æ¶ì¤·¤¤¤Ê¤É¡¢Ãå¤ëËÜ¿Í¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÍ¾·×¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌîÊë¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ÊÑ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Æó¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤À¤±Î±¤á¡¢²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤Ï¤º¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÊÊÖ¤ê¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÈÖ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÎ±¤á¤º¡¢°ìÈÖ²¼¤â³°¤¹¤Î¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤À¤±¤òÎ±¤á¤ëÃåÊý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÊÊÖ¤ê¡×¤È¤Ï¡¢°ìÈÖ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¶ß¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¡Ê¥é¥Ú¥ë¡Ë¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤«¤é¸«¤ë¤È¥Ü¥¿¥ó¥Û¡¼¥ë¤À¤±¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»°¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¾å¤È¿¿¤óÃæ¤À¤±Î±¤á¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÇÃå¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÎ±¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥Ü¥¿¥ó¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÃËÀÉþ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£½÷ÀÉþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ã¤¦°Õ¿Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ä¥Æ¡¼¥é¡¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
´Ý»³ ¤æÍø³¨¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦¤æ¤ê¤¨¡Ë
ÆüËÜ½é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¥¢¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Ä¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡£¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä²ñ¼Ò¤Ç¼ÒÄ¹Èë½ñ¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡£°ìÎ®¤È¸À¤ï¤ì¤ëºâ³¦¿Í¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾å¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Î»ñ¼Á¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î½ÅÍ×Í×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡×¤ò¸¦µæ¤·¡¢°õ¾Ý¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡¢¼«¸ÊÀß·×¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤«¤éÀ®¤ë½¤ÆÀÊýË¡¤òÂÎ·Ï²½¡£2010Ç¯¤«¤é¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î´ë¶È¸¦½¤¤ä¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·»Ï¤á¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¹ñÆâÍÌ¾´ë¶È¤äÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Î·Ð±Ä´´Éô2800¿Í°Ê¾å¤Ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö°ìÎ®¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜ½é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ´Ý»³ ¤æÍø³¨¡Ë