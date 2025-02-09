Á´Ä¹Ìó3¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥É¥íー¥ó¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¡¡µÏÃÛ»Ô¤Ç¥É¥íー¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡ÂçÊ¬
¥É¥íー¥ó¤ÎÁà½Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬µÏÃÛ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸©¥É¥íー¥ó¶¨µÄ²ñ¤¬ËèÇ¯µÏÃÛ»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Æー¥Þ¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¾®·¿¤Îµ¡ÂÎ¤«¤éÂç·¿¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç10Âæ¤Î¥É¥íー¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÁà½Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´·¤ì¤Ê¤¤Áàºî¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´Ä¹¤ª¤è¤½3¥áー¥È¥ë¤¢¤ëÊª»ñÍ¢Á÷¥É¥íー¥ó¤Î¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÆ°¤¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÂÎ¸³¤·¤¿»Ò¤É¤â¡Ë¡Ö¥É¥íー¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ°ÜÆ°¤È¤«Êª¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¿Í¤Î¾è¤ì¤ëÂç·¿¥É¥íー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¤¤¿¤¤¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊªÎ®¶È³¦¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥É¥íー¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£