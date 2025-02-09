ÃæÆü¥É¥é2¡¦µÈÅÄ¤¬¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë½éÅÐÈÄ¡¡·×40µå¡¢°ÂÂÇÀÂÇµå1ËÜ¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¼ý³Ï¡×
¡¡ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦µÈÅÄ¡ÊÀ¾Ç»±¿Í¢¡Ë¤¬²Æì¡¦ËÌÃ«¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë9Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤«¤éÎÏ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¼ý³Ï¡£¤¤¤¤µå¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾åÎÓ¤ÈÄÔËÜ¤ÎÂÇ¼Ô2¿Í¤òÁê¼ê¤Ë·×40µå¤òÅê¤²¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤Ï1ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î2Æü¤Ë¤Ï°æ¾å´ÆÆÄ¤Îµ´¥Î¥Ã¥¯¤Ç±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½øÈ×¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£