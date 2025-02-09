±ä²¬À¾ÆüËÜ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢ÅòÀõ¿ÎÁª¼ê¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È2»þ´Ö9Ê¬43ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡
¡¡Âè63²ó±ä²¬À¾ÆüËÜ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê¶å½£Î¦¾å¶¥µ»¶¨²ñ¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤¬9Æü¡¢µÜºê¸©±ä²¬»ÔÌò½êÁ°¡ÁÆü¸þ»ÔÆâ±ýÉü¤Î42.195¥¥í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê»Ô½Ð¿È¤ÎÅòÀõ¿ÎÁª¼ê¡Ê23¡Ë=¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö=¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò5Ê¬29ÉÃ¹¹¿·¤·¡¢Æ±¥Þ¥é¥½¥óÎòÂå2°Ì¤Î2»þ´Ö9Ê¬43ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¼«¸Ê¿·¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÅòÀõ¿ÎÁª¼ê¡ÊÃæ±û¡Ë=2025Ç¯2·î9Æü¸áÁ°10»þ54Ê¬¡¢±ä²¬»ÔÌò½êÁ°¡¢À±ÇµÍ¦²ð»£±Æ
¡¡Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÎí²¼4.1ÅÙ¡£Áª¼ê¤ÏÇò¤¤Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£30¥¥í¤ò²á¤®¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬³°¤ì¤¿¸å¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢32¥¥íÉÕ¶á¤ÇÅòÀõÁª¼ê¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅòÀõÁª¼ê¤ÏµÜºêÆüÂç¹â¤«¤éÃæ±ûÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï3²óÌÜ¤Ç¡¢½éV¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤Î´üÂÔ¤Ë¤³¤¿¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÛÄêÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅòÀõÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï2024Ç¯¡¦Âè62²ó¤Î°ËÊ¡ÍÛÂÀÁª¼ê=ÁáÂç=¤Î2»þ´Ö9Ê¬26ÉÃ¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¡£¡ÊÀ±ÇµÍ¦²ð¡Ë