¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡Ö¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤Î1´üÀ¸¤Ç¤·¤¿¡× ÃÏ²¼·Ý¿Í»þÂå¤Î±ÊÌî¤È´í¸±¤¹¤®¤ë°û¤ß
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤¬¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê!¡Ù(Ëè½µÆüÍË13:59¡Á ¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡¢TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë
º£²ó¤ÏÂç¾ë¤Î¤Û¤«¡¢Æ±´ü¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤ÈFUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯ÃÏ²¼·Ý¿Í³¦¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿±ÊÌî¤â»²Àï¡£20Ç¯°Ê¾å¤â¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¤É¤óÄì¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡È·Ý¿Í¤¬¤Û¤ì¤ë·Ý¿Í¡É¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤ÎÆæ¤ËËþ¤Á¤¿µ°À×¤ÈÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
2ÅÙ¤ÎNSCÆþ³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¾åµþ¸å¤ËÃÏ²¼·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Âç¾ë¡£¤½¤Îº¢¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç¥Í¥¿¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÔÆ±»Î¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬±ÊÌî¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö2¿Í¤È¤âµï¼ò²°¤Ë¹Ô¤¯¤ª¶â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¿·½É¤ÎÏ©¾å¤Ç°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤ÎÁ°¤Ç¾ÆÃñ¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¡È¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¡É(¿·½É¤Ë½¸¤Þ¤ë¼ã¼Ô)¤ÎÁö¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£1´üÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¤Ç²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¹¾ì¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¡¢2¿Í¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¾ÆÃñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê°û¤ß²ñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÌî¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÏËÍ¤é¤â¼ã¤¯¤Æ¥¥Ã¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ï¡¢¤¢¤Î¹¾ì¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤Èµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Âç¾ë¤â¡Ö¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤éÉ½»æ¤Ç¤¹¤ï¡×¤ÈÆæ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡È¥é¥Ã¥»¥ó¡É¥Í¥¿¤ÇÇä¤ì¤ËÇä¤ì¤¿±ÊÌî¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¾ë¤â¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°ìÌö¡¢ÃÏ²¼·Ý¿Í³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¼òÊÊ¤Î°¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤ÈºâÉÛ¤ò¤¹¤°Åê¤²¼Î¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤ï¡£¤½¤ì¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò27²ó¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£ÌÈµö¹¹¿·¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¸Ä¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Èµ¶Áõ¤«¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç·Ù»¡¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢ËÍÅìµþ¤Ç3ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÌÈµö¾Ú¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£1ÈÖ¤Î¿Í¤Ï79ºÐ¤Ç¡¢81²ó¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·Ù»¡¤ËÁÇÀ¤ò²ø¤·¤Þ¤ì¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç¾ë¤µ¤ó¤Î¡È¼òÊÊ¤Î°¤µ¡É¤Ï¡¢¥É¥óÄì»þÂå¤Ë·Ð±Ä¤¹¤ëµï¼ò²°¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¡¦¤»¤¤¤¸¤ÎÁ°¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¡¢¤³¤Î1ÇÕ°û¤ó¤À¤é¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¦¥Á¤Ç°û¤ó¤Ç¤¿»þ¤â¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æµ¢¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é·¤Íú¤«¤»¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌëÃæ¤Î2»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ø¤ó¤«¤é¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤ÎÁ°¤Ç³°¤«¤é¡È¤»¤¤¤¸¡Á!¡É¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¤ÈÂç¾ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤»¤¤¤¸¤«¤é¡Ö¼ò¤ä¤á¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦²¶ÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¤á¤ë¤ï¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ÆÌÔ¾Ê¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ï¼ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¶Ø¼òÃæ¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¡¢º£°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤Æ£ËÜ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÈ¿ÈÆ±»Î¤Ç¿å¤òÊÒ¼ê¤ËÎø°¦¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Á´Á³¤ª¤â¤ó¤Ê¤µ¤½¤¦¤ä¤Ê(¾Ð)¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£
¡ÖÁ´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è! ¤½¤ó¤Ê¤Î¡£¿å¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ£ËÜ¤¬Â¨Åú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢·ò¹¯¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤â¤ó¤Ê¡×¤È¡¢ÅìÌî¤ÏÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤°û¤ß²ñ¤ò¹âÉ¾²Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ´Á³¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ÄÁ´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢±ä¡¹¤È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÆ£ËÜ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¾ë¤À¤Ã¤¿¡£
(C)¥«¥ó¥Æ¥ì
¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë
º£²ó¤ÏÂç¾ë¤Î¤Û¤«¡¢Æ±´ü¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤ÈFUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸¤¯ÃÏ²¼·Ý¿Í³¦¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿±ÊÌî¤â»²Àï¡£20Ç¯°Ê¾å¤â¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¤É¤óÄì¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡È·Ý¿Í¤¬¤Û¤ì¤ë·Ý¿Í¡É¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤ÎÆæ¤ËËþ¤Á¤¿µ°À×¤ÈÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¹¾ì¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¡¢2¿Í¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¾ÆÃñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê°û¤ß²ñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÌî¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÏËÍ¤é¤â¼ã¤¯¤Æ¥¥Ã¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ï¡¢¤¢¤Î¹¾ì¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤Èµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¡¢Âç¾ë¤â¡Ö¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤éÉ½»æ¤Ç¤¹¤ï¡×¤ÈÆæ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡È¥é¥Ã¥»¥ó¡É¥Í¥¿¤ÇÇä¤ì¤ËÇä¤ì¤¿±ÊÌî¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¾ë¤â¡Ø¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°ìÌö¡¢ÃÏ²¼·Ý¿Í³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¼òÊÊ¤Î°¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤ÈºâÉÛ¤ò¤¹¤°Åê¤²¼Î¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤ï¡£¤½¤ì¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò27²ó¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£ÌÈµö¹¹¿·¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¸Ä¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Èµ¶Áõ¤«¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç·Ù»¡¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢ËÍÅìµþ¤Ç3ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤ÇÌÈµö¾Ú¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£1ÈÖ¤Î¿Í¤Ï79ºÐ¤Ç¡¢81²ó¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·Ù»¡¤ËÁÇÀ¤ò²ø¤·¤Þ¤ì¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç¾ë¤µ¤ó¤Î¡È¼òÊÊ¤Î°¤µ¡É¤Ï¡¢¥É¥óÄì»þÂå¤Ë·Ð±Ä¤¹¤ëµï¼ò²°¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¡¦¤»¤¤¤¸¤ÎÁ°¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¡¢¤³¤Î1ÇÕ°û¤ó¤À¤é¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¦¥Á¤Ç°û¤ó¤Ç¤¿»þ¤â¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æµ¢¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é·¤Íú¤«¤»¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¾Ò²ð¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌëÃæ¤Î2»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ø¤ó¤«¤é¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤ÎÁ°¤Ç³°¤«¤é¡È¤»¤¤¤¸¡Á!¡É¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤ï¡×¤ÈÂç¾ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤»¤¤¤¸¤«¤é¡Ö¼ò¤ä¤á¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦²¶ÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¤á¤ë¤ï¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ÆÌÔ¾Ê¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ï¼ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¶Ø¼òÃæ¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¡¢º£°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤Æ£ËÜ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÆÈ¿ÈÆ±»Î¤Ç¿å¤òÊÒ¼ê¤ËÎø°¦¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Á´Á³¤ª¤â¤ó¤Ê¤µ¤½¤¦¤ä¤Ê(¾Ð)¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£
¡ÖÁ´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è! ¤½¤ó¤Ê¤Î¡£¿å¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ£ËÜ¤¬Â¨Åú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢·ò¹¯¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¨¤¨¤â¤ó¤Ê¡×¤È¡¢ÅìÌî¤ÏÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤°û¤ß²ñ¤ò¹âÉ¾²Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ´Á³¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ÄÁ´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢±ä¡¹¤È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÆ£ËÜ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÊ®¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¾ë¤À¤Ã¤¿¡£
(C)¥«¥ó¥Æ¥ì