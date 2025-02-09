¥¸¥ã¥ó¥×52ºÐ¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¤¬Í¥¾¡¡¡Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÇÕ
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤ÎÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¤Ï9Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ç52ºÐ¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬¹ç·×250.8ÅÀ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£1Æü¤ÎTVhÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¤ËÂ³¤¯Í¥¾¡¡£
¡¡15¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò»¥ËÚÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë³ëÀ¾¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ËHS¤ò±Û¤¨¤ë138¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢2²óÌÜ¤Ï127.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ï¾®ÎÓ½á»ÖÏº¡ÊWynn.¡Ë¤Ç¡¢3°Ì¤ÏÃÝÆâÂò¡Ê¥Á¡¼¥àtaku¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Ï´äº´ÌÀ¹á¡ÊÂçÎÓÁÈ¡Ë¤¬234.7ÅÀ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£