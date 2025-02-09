SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡¢Íº¶«¤Ó¤Î»³¸ý¹ä»Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×ÎÞ¤Î18ºÐ¡¦»³ËÜ½å¡Ö¿ÍÀ¸¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û
¢£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢ ÃË»Ò·è¾¡¡¡SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö 7¡Ý5 ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê9Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¡Ë
¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡£ÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ò7¡Ý5¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢SC·Ú°æÂô¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè9¥¨¥ó¥É¡ÊE¡Ë¡¢Àè¹¶¤ÎSC·Ú°æÂô¤¬¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·1ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£ºÇ½ªÂè10E¤âÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¡¢胗ß·Íû¶õ¡Ê23¡Ë¤¬8ÅêÌÜ¤òÅê¤²½ª¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·×Â¬¤Ç¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£·ë²Ì¤Ï¡¢SC·Ú°æÂô¤¬No.1¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡¢7¡Ý5¤Ç¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ò²¼¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿»³¸ý¹ä»Ë¡Ê40¡Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾®ÀôÁï¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
ºòÇ¯¤Ï·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿SC·Ú°æÂô¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¡¢18ºÐ¤Î»³ËÜ½å¤Ï¡ÖµîÇ¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç·è¾¡¤ÇÉé¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤³¤Î1Ç¯¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î18Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç1Ç¯´ÖÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë7Åê¤È8Åê¤òÅê¤²Â³¤±¤¿胗ß·¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÂçÀª¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Î¹ñÊÌ½Ð¾ìÏÈ¤òÁè¤¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¡¢9·î¤Ë¤Ï¸ÞÎØÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤Ç¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™ÂåÉ½¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î»³¸ý¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï9·î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤ºÆüËÜÃË»Ò¤¬2²ó¤·¤«¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤¤Î¤ÏËÍ¼«¿È²¿ÅÙ¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÆüËÜÃË»Ò¤Ï1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤È»³¸ý¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Î2²ó¤·¤«¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤ÎÂç²ñ¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÃÎ¤ë»³¸ý¤Ï¡Ö9·î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼¡¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤äº£¥·¡¼¥º¥óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤º°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£