¿ùÃ«·ý»Î»á¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È4Ç¯·ÀÌó¤òÁª¤ó¤À¾åÂôÄ¾Ç·¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¡Ö1Ç¯¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê33¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖSPORTS¡¡BULL¡¡presents¡¡ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎGATE7¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ÜÀÒ¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤ò¸µÆ±Î½¤È¤·¤ÆÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Æ±¤¸¥ê¡¼¥°¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¸«¤¿¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤¬¾ò·ï¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë1Ç¯¤ÇÆüËÜµå³¦Éüµ¢¡£¸ÅÁã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ÜÀÒ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÂô¤¬µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é°ì½ï¤Ë¿©»ö¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åê¤²¤ëÃæ¤Ç´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë»Ä¤ë¤«¡¢ÆüËÜÉüµ¢¤«Çº¤àÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤ÏÃ±Ç¯·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï4Ç¯·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤µ¤ó¤ÏÄ¹´ü¡Ê·ÀÌó¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°Â¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¡¢¤Þ¤¿Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿´¾ð¤ò»¡¤·¤¿¡£
¡¡·èÃÇ¤ËÅþ¤ë²áÄø¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¿ùÃ«»á¤Ï¡¢Á°Æü¤âÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¶ìÇº¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤ÏÈà¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¾å¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¾åÂô¤Î·èÃÇ¤ÏÈóÆñ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤âÈãÈ½Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÂô¤À¤±¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢¥ë¡¼¥ë²þÀµ¤â´Þ¤á¤ÆÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ë¤âÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¸ÉÎ©¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¸åÇÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¿ùÃ«»á¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÌîµå¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë1Ç¯¡Ê·ÀÌó¡Ë¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£