Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡Ö¥ê¥Ë¥¢¡¦Å´Æ»´Û¡×¤¬Æþ´ÛÎÁ¤ò°ìÉô²þÄû¡¡2025Ç¯6·î¤«¤é
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡Ö¥ê¥Ë¥¢¡¦Å´Æ»´Û¡×¤¬2025Ç¯6·î1Æü(Æü)¤ËÆþ´ÛÎÁ¤ò²þÄê¤·¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¤Ç¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤¬1,000±ß¡¢°ìÈÌÃÄÂÎ¡Ê20Ì¾°Ê¾å¡Ë¤¬800±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1,200±ß¡¢1,000±ß¤È200±ßÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿Åù¤ÎÎÁ¶â²þÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ê¥Ë¥¢¡¦Å´Æ»´Û¤Ï¡Ö¹âÂ®Å´Æ»µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ2011Ç¯3·î14Æü¤Ë³«´Û¡£Íè´Û¼Ô¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÅ¸¼¨Ãæ¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡ÊT3ÊÔÀ®¡Ë¤òJRÀ¾ÆüËÜ¤ËÊÖµÑ¤·¡¢ÀèÆü°úÂà¤·¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡ÊT4ÊÔÀ®¡Ë¤ÎÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¡ÖÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡×¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡×¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤â1·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦ÄÌ¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÅ´Çî°õ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊµþÅÔÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï2·î¾å½ÜÈÎÇäÍ½Äê¡Ë¡£