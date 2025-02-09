¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ë¡ÖÊú¤¤·¤á¤ÆÍß¤·¤¤»þ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î½Ð¤·Êý
½÷À¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¡ÖÊú¤¤·¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥¤¤ÊÃËÀ¤¬»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ë¡ÖÊú¤¤·¤á¤ÆÍß¤·¤¤»þ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î½Ð¤·Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã¼«Ê¬¤«¤éÊú¤¤·¤á¤Ë¤¤¤¯
°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ÎÊýË¡¡£ÃËÀ¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤«¤éÊú¤¤·¤á¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê½÷À¤Î»ÅÁð¤Ï²¿¤Ç¤â²Ä°¦¤¯±Ç¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤áÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë
¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÁ°¤Ç¾¯¤·´¨¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¸ú²ÌÅª¡£¹¥¤¤Ê½÷À¤¬ÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡££²¿Í¤¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÊú¤¤·¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÃÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë
ÌÛ¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤ÃËÀ¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤«¤éº£¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£µ¤Ê¬¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Í¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁÇÄ¾¤Ë¡ÖÊú¤¤·¤á¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤éº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤Î¤¦¤Á£±¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¤â¤¦·¯¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¡£¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡Ö¥Ï¥°¤Î¥³¥Ä¡×