Äü¤á¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡£ÉÔ¹¬¤ÊÎø°¦¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×
¹¬¤»¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬´ê¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶Îø¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤·¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄü¤á¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÔ¹¬¤ÊÎø°¦¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÃËÀ¤ò¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿
¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÃËÀ¤ò¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Ê¤é¡¢ÉÔ¹¬¤ÊÎø°¦¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥µ¥¤¥ó¤È¸«¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ²êÀ¸¤¨¤¿ÉÔ¿®´¶¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÁýÉý¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë½ý¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦¤ÎÆ°µ¡¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë
ÃËÀ¤Ø¤Î½ã¿è¤Ê°¦¾ð¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡ÖÈà¤«¤é¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦¤ÎÆ°µ¡¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤ÏÃÛ¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÍÞÀ©¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê¼«¸ÊÈÝÄê¤ä¼«Âº¿´¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ´Ø·¸À¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬¶¯¤¤¤Û¤ÉÌäÂê¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤âÆ¯¤¯¤â¤Î¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢°ìÃ¶ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¼þ°Ï¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ÆÅöÁ³¡£¸òºÝ¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤ÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×