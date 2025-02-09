Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î ·ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤òÃÇÇ° ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°7»þÈ¾¤«¤é½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ·ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³èÆ°¤ÏÌó20Ê¬¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁÜº÷¤¬É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ï¿å¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁÜº÷¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢·ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¿å¤ò±ª²ó¤µ¤»¤ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î±¿ÍÑ¤Ï8Æü¤ÎÌë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ç¤ÎÁÜº÷³èÆ°¤ò´Þ¤á¤¿º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë