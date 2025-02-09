ÌîÂ¼½¤Ìé¶µ¼ø¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¹þ¤á¤ë¤Î¤ÏÉÔ¾Í»ö¤Î²¹¾²¡×¥Õ¥¸ÁûÆ°¤ÎËÜ¼Á¤Ë»Â¤ê¹þ¤à²òÀâ
ÆüÊÛÏ¢¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÇÃæ±ûÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤ÎÌîÂ¼½¤Ìé¶µ¼ø¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÂè3¤Î¡û¡û¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÊÛ¸î»Î¤é¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¡¦»ö¸åÂÐ±þ¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÍ¸úÀ¤ò¡¢µÒ´ÑÅª¤«¤ÄÆÈÎ©¤·¤¿Î©¾ì¤«¤éÄ´ºº¡¦¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï3·îËö¤ò¥á¥É¤ËÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤¹Í½Äê¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡×¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤¬²óÅú¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£
ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¶ÌÀÐº®¸ò¡¢¥Õ¥¸¤Ï¡È¶Ì¡É¡×¤È¤·¡¢°Ñ°÷²ñ¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¶ÌÀÐº®¸ò¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¶Ì¤Î¤Û¤¦¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£²¿¤é¤«¤Î²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤Ë»ÅÊý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÀäÂÐ¤ËÄ´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¸å¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¡¢¤³¤ì¡Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡Ë¤ò¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤À¡£²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÉô½ð¤¬¤¢¤ë¡£¼ÒÄ¹¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¹þ¤á¤ë¤Î¤ÏÉÔ¾Í»ö¤Î²¹¾²¡×¤È»Â¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÒÄ¹°Æ·ï¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯³Ð¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤º¡¢¸ÂÄê¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÙ»Î»³¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Îµ¼Ô²ñ¸«¼«ÂÎ¤ò¡¢¤Ê¤¼Â¾¤Î¼èÄùÌò¤Ï»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼èÄùÌò¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤À¤ì¤«¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æü»Þ¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¡£¤³¤ì¤òÄ´ºº¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£