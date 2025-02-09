BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¶âÈ±¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê Á´¿È¥ì¡¼¥¹¤ÎÂçÃÀ°áÁõ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/09¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¡¢ÂçÃÀÈ©¸«¤»°áÁõ»ÑÈäÏª
7Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖBorn Again¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ê¥µ¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡ÊDoja Cat¡Ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¥ì¥¤¡ÊRAYE¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢MV¤Ç¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃãÈ±¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥µ¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤«À÷¤á¤¿Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶âÈ±¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó»Ñ¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Û¤«¤Ë¤â3¿Í¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢Á´¿È¹õ¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö½÷¿À¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¡¢ÂçÃÀÈ©¸«¤»°áÁõ»ÑÈäÏª
¢¡¥ê¥µ¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óÈäÏª
7Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖBorn Again¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ê¥µ¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡ÊDoja Cat¡Ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¥ì¥¤¡ÊRAYE¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢MV¤Ç¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö½÷¿À¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û