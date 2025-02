【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

2月9日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2025[Winter]」。そのデザインココブースでは、今回がデコマス初展示となる注目のアイテムがいくつか展示されていた。まずブースに訪れたときに、真っ先に目に飛び込んで来たのが巨大な宝鐘マリンさんのフィギュアだ。そのすぐ近くには今年の12月に発売が予定されている1/7スケールのフィギュアも展示されており、それぞれ見比べることができるようになっていた。

こちらは宝鐘マリンさんの等身大フィギュアだ

すぐ近くに1/7スケールフィギュアも展示されていた

【Re:ゼロから始める異世界生活 レム A×A -Aquarius-】

価格や販売時期は今のところ未定であるものの、今回のイベントがデコマス初展示となったのが、1/7スケールフィギュアの「Re:ゼロから始める異世界生活 レム A×A -Aquarius-」だ。こちらは、「Re:ゼロから始める異世界生活」に登場する双子の妹であるレムを立体化したものである。

タイトルにアクエリアスと付けられているが、星がしたたり落ちるような水瓶を持ったような姿になっており、全体的に瑞々しい美しさがある。やや透けて見える前髪部分など、ところどころにクリアパーツが採用されており、全体的な質感も高く素晴らしい出来映えだ。

【初音ミク キョンシーVer.】

こちらの1/7スケールフィギュア「初音ミク キョンシーVer.」も価格や販売時期は決まっていないが、同ブースでデコマスが初展示されていた。ミクのフィギュアといえば、どちらかというとポップなイメージの作品が多いという印象だが、こちらはハロウィンの季節に似合いそうなキョンシーの姿になって立体化されている。

どこか冷たい雰囲気を持った表情や、ブルーを基調にしながらも足には包帯がぐるぐるに巻かれているなど、全体的にホラースタイルになっている。それでいながら、彼女の持つ独特の可愛らしさはそのまま活かされているという印象の作品だ。

この「Re:ゼロから始める異世界生活 レム A×A -Auarius-」と「初音ミク キョンシーVer.」以外にも、デザインココブースには今回がデコマス初展示として1/7スケールフィギュアの「魔女の旅々 イレイナ」や、同じく1/7スケールフィギュアの「キョンシーの女の子」が展示されていた。どちらも価格と販売時期は今のところ未定だ。

こちらは1/7スケールフィギュアの「魔女の旅々 イレイナ」

こちらは1/7スケールフィギュアのキョンシーの女の子」だ

