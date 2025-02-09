¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡ÎÅß¡Ï¡×Â®Êó&¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤Þ¤È¤á¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2·î9Æü 10»þ～17»þ
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 1～8¥Ûー¥ë
¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë Æþ¾ìÎÁ¡§ÅöÆü·ô 4,000±ß
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡¦Í×¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼
¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025[Åß]¡×°ìÈÌ¥Ç¥£ー¥éー¥¨¥ê¥¢
¡¡¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025[Åß]¡×¤òËÜÆü2·î9Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¡ÖËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 1～8¥Ûー¥ë¡×¡£³«¾ì»þ´Ö¤Ï10»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤òÌä¤ï¤º¡¢³Æ¡¹¤¬À½ºî¤·¤¿¥¥Ã¥È¤ò»ý¤Á´ó¤êÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¬¥ìー¥¸¥¥Ã¥È¤Îº×Åµ¡£¤Þ¤¿°ìÈÌ¥Ç¥£ー¥éー°Ê³°¤Ë¤â´ë¶È¥¨¥ê¥¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥áー¥«ー¤¬¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éºÇ¿·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óHOBBY Watch¤Ç¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¡¢³Æ´ë¶È¥Öー¥¹¤ÎÅ¸¼¨É÷·Ê¤òÂ®Êó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Öー¥¹Ëè¤ËÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¾ÜÊó¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÈÌ¥Ç¥£ー¥éー¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¹Æ¤Ë¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025[Åß]¡×´ë¶È¥¨¥ê¥¢¡Ê³«¾ìÁ°¡Ë
¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025[Åß]¡×¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È
¢¨±Ô°ÕÀ½ºîÃæ