2025年2月10日(月)より、松竹歌舞伎屋本舗にてリラックマとすみっコぐらしのノベルティキャンペーンが実施決定! ここだけのスペシャルデザインのステッカーを手に入れよう。伝統芸能「歌舞伎」とコラボした、「リラックマ歌舞伎」と「すみっコぐらし歌舞伎」のノベルティキャンペーンが始まるよ♪今回のコラボレーションでは、歌舞伎の演目衣装に身を包んだリラックマやすみっコぐらしたちがデザインされたステッカーをご用意。東京駅一番街・東京キャラクターストリート内松竹歌舞伎屋本舗東京本店、松竹歌舞伎屋本舗GINZA KABUKIZA 木挽町広場店の2店舗にて、「すみっコぐらし歌舞伎」または「リラックマ歌舞伎」商品を含む、お買い上げ金額が1000円(税込)ごとにオリジナルステッカー1枚がプレゼントされる。2店舗にまたがってのお買い上げは無効となるのでご注意を!第1弾は2025年2月10日(月)〜3月2日(日)の期間で「リラックマ歌舞伎ステッカー」、第2弾は2025年3月3日(月)〜3月23日(日)の期間で「すみっコぐらし歌舞伎ステッカー」がそれぞれ配布される。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)SHOCHIKU Co., Ltd.