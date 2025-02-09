¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û½÷»Ò·è¾¡¤ÏÂè1E¤«¤é¥ß¥ê¾¡Éé¡ª¤¤¤¤Ê¤ê·×Â¬¤ÇËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤¬1ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯2·î9Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡½÷»Ò·è¾¡¤ÇËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤È¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î2¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬6¡½5¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1¥¨¥ó¥É¡ÊE)¤«¤é¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥¹¥È¡¼¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼·×Â¬¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥ê¾¡Éé¤òÀ©¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤¬1ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¼Ô¤Ï9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤ÇSC·Ú°æÂô¥¯¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¡£¸ÞÎØ¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤·è¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£