¡ÚµþÅÔ4R¡Û¥°¥é¥ó¥É¥×¥é¡¼¥¸¥å¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡
¡¡2·î9Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥é¡¼¥¸¥å¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥À¥ó¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÅÄÃæ¹îÅµ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Æ¥¹¥Æ¥£¥â¡¼¥Í¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Âçº¬ÅÄÍµÇ·¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:53.5¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¡¢¥í¡¼¥É¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êµþÅÔ¶¥ÇÏ¡¢WIN5¤ÎÅÚÍËÌë´ÖÈ¯Çä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¥·¥Ë¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¼»º¶ð
¡¡Ã±¾¡1.4ÇÜ¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î¥°¥é¥ó¥É¥×¥é¡¼¥¸¥å¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥°Ì¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¼ê±þ¤¨¤è¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ¤Î´°¾¡¡£¸åÂ³¤Ë3ÇÏ¿Èº¹¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤³¤ò¸«¤»¤ÌÁö¤ê¤ÇÍ¾ÎÏ½½Ê¬¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥É¥×¥é¡¼¥¸¥å¡¡2Àï2¾¡
¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë
Éã¡§¥·¥Ë¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¼
Êì¡§¥Ù¥ë¥×¥é¡¼¥¸¥å
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
ÇÏ¼ç¡§G1¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§ÄÉÊ¬¥Õ¥¡¡¼¥à