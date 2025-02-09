¡Ö¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×Åª¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬àÌ¼¤«¤éÌã¤Ã¤¿¼ê»æá¤¬²Ä°¦¤¤¤ÈÏÃÂê¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó»ú¾å¼ê¡ª¡×
»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡ªÌ¼¤«¤éÉã¤Ø¤Î¼ê»æ¤¬ÏÃÂê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡ÖÅìµþ03¡×¤ÎÈÓÄÍ¸ç»Ö¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿²èÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Å»öÁ°¤ËÌ¼¤«¤é¼ê»æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ÍÅª¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤Ð¤Ê¤Ê¡¡¤®¤å¤¦¤Ë¤å¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¡×¤Î¥á¥âÍÑ»æ¤¬¡£¡ÖÇã¤¤Êª¥á¥â¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Æ»Ò¤Î²¿µ¤¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢12Ëü°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈµíÆý¤Ê¤Î¤«¥Ð¥Ê¥ÊµíÆý¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó»ú¾å¼ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìµþ03¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼·ó¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÈÓÄÍ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë²Î¼ê¤ÎÆ£ÅÄ¿¿Í³Èþ¤È·ëº§¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£