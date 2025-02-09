¡ÚÅìµþ8R¡ÛÉðË¡¡µ³¾èÄä»ßÌÀ¤±½é¾¡Íø¡ÖÉüµ¢½éÆü¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¥Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¥¢¥ó¥·¡¼¥ëV¤ËÆ³¤¯
¡¡9Æü¤ÎÅìµþ8R¡¦4ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢ÉðË¤¬µ³¾è¤·¤¿¥¢¥ó¥·¡¼¥ë¡Ê¥»¥ó4¡á¾®ºê¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥·¡¼¥ë¤ÏÉã¥Ñ¥¤¥í¡¢Êì¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÊì¤ÎÉã¥´¡¼¥ë¥É¥¢¥ê¥å¡¼¥ë¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»10Àï3¾¡¡£
¡¡9Æü´Ö¤Îµ³¾èÄä»ß¤¬ÌÀ¤±¡¢Éüµ¢¸å¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÉðË¤Ï¡Ö1300¥á¡¼¥È¥ë¤Ïµ÷Î¥Åª¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¼«ÂÎ¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Éüµ¢½éÆü¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðË¤ÏJRA¤Çº£Ç¯7¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»4560¾¡¤È¤·¤¿¡£