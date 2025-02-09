¡Ú¥¨¥ó¥¿¥á¼èºà¸½¾ì¡Û¸¶ºÚÇµ²Ú¡¡¡Ö¸¶ºÚÇµ²Ú¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡2025¡¥04¡Ý2026¡¥03¡×È¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤¬¤³¤Á¤é¡£¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ìÌÜÀþ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö1¥Ú¡¼¥¸1¥Ú¡¼¥¸¤É¤Î·î¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£Ëè·îËè·î³Ú¤·¤ß¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿



Ãæ¹ñ¤ÇÂçµ¬ÌÏÅÚº½Êø¤ì¡¡30¿Í°Ê¾å¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÏÁÜº÷¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦»Ø¼¨