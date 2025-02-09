¡ÖÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×À¤³¦¥¿¥Ã¥°»Ë¾åºÇÂ¿£Ö£¸Ã£À®¡Ä¡ÖÀÄÌø·»Äï¡×¤È¤Î¡Ö»Ë¾å½é·»ÄïÂÐ·è¡×¤òÀ©¤·¡Ö£ÊÄáÅÄ¡õÃ«ÄÅ¡×¤òÄ¶¤¨¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¡Ä£²¡¦£¹¸å³Ú±àÁ´À®ÀÓ
¢¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¡Ê£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë´Ñ½°£±£²£·£¶
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Ï²¦¼ÔÁÈ¤ÎÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢ÀÆÆ£¥ì¥¤¤Î¡ÖÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤¬ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡¢ÀÄÌøÎ¼À¸¤Î¡ÖÀÄÌø·»Äï¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¿¥Ã¥°»Ë¾å½é¤Î¡Ö·»ÄïÆ±»Î¡×ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤ÊÏ¢·¸¤ò¸ß¤¤¤¬È¯´ø¡££²£°Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®Æ®¤ÏºÇ¸å¡¢·»¤Î¥¸¥å¥ó¤¬·»¤ÎÍ¥ÇÏ¤ò£²£´Ê¬£´£·ÉÃ¡¢¥µ¥¤¥³¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¤·ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬¾¡Íø¡££±£¹£¸£¹Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¡¢Ã«ÄÅ²Å¾Ï¤¬µÏ¿¤·¤¿£·Ï¢Â³ËÉ±Ò¤ò¹¹¿·¤·»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¸ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£²£¶Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£Ã£Ä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡×¡£µÏ¿Ã£À®¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç·»¤Î¥¸¥å¥ó¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ëµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡Ä¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡©¡Ø¤É¤Ã¤Á¡©¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¤¬Äï¤Î¥ì¥¤¤¬¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¶Ê¤Î½àÈ÷¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¤¬¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼çÄ¥¤·¡Ö¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤ò²Î¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ç°ìÌåÃå¤¢¤Ã¤¿¤¬·ë¶É¤Ï¡¢²Î¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¥¸¥å¥ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ê´Å¤¤Êª¤Î¡Ö¤É¤é¤ä¤¡×¥ì¥¤¤ÏÂç¹¥Êª¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ç´¥ÇÕ¤·¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö»Ë¾å½é¤Î·»ÄïÀï¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤À¡£ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥ó¤â¡Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¸ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤À¡£º£Æü¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤¤¤ä¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß´³¤·¡¢¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¢¡£²¡¦£¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡¥¼¥ó¥Ë¥ÁËÜÂâ¡¡£ö£ó¡¡ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¡É¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡Ê£¹Ê¬£µ£´ÉÃ¡¢¥¥ã¥á¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡ËÄ¹Èø°ìÂç¿´¡ü¡¢µÈ²¬À¤µ¯
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡¥¼¥ó¥Ë¥ÁËÜÂâ¡¡£ö£ó¡¡ËÌÅÍ·³¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûµÜ¸¶·òÅÍ¡¢ÅÄÂ¼ÃË»ù¡¢°æ¾åÎ¿¡Ê£±£°Ê¬£³£¸ÉÃ¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¡ËÂç¿¹ËÌÅÍ¡ü¡¢°¦ß·£Î£ï¡¥£±¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û²¦¼Ô¡¦£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡Ê£±£²Ê¬£µ£´ÉÃ¡¢ÆóÅ·°ìÎ®¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÄ©Àï¼Ô¡¦º´Æ£¸÷Î±¡ü
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£Å£Ì£Ð£É£Ä£Á¡¡£ö£ó¡¡¥Ð¥«¤Î»þÂå¡¡¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹çÁ°¾¥Àï£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¿ÛË¬Ëâ¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¡¢¡û°¤Éô»ËÅµ¡¢ÌîÂ¼ÂîÌð¡Ê£¹Ê¬£µ£¹ÉÃ¡¢¤ªÒÄ¸Ç¤á¡Ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡ü¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¢ËÜÅÄÎµµ±¡¢°½ÉôÏ¡
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡õæ±Íò¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡Ê£±£²Ê¬£³£·ÉÃ¡¢ÊÑ·¿¥¢¥ó¥¯¥ë¥í¥Ã¥¯¡Ëæ±Íò¡ü
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡À¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦¡ûÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢ÀÆÆ£¥ì¥¤¡Ê£²£´Ê¬£´£·ÉÃ¡¢¥µ¥¤¥³¥Ö¥ì¥¤¥¯¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡ËÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡ü¡¢ÀÄÌøÎ¼À¸
¡¡