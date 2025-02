¤«¤ï¤¤¤¤¡È¤¤¤Á¤´¡É¤ò¤³¤³¤í¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡Ø¤¤¤Á¤´¥Þ¥ë¥·¥§¡Ù

コピス吉祥寺は2025年2月21日(金)〜2月24日(月・祝)の4日間、この時期が旬の“いちご”をテーマに、いちごのスイーツやいちご雑貨が揃う『いちごマルシェ』を開催します。

コピス吉祥寺『いちごマルシェ』

コピス吉祥寺の屋上広場(A館3階GREENING広場)には、映えるいちごスイーツや、かわいいいちごのアクセサリーなど約20店舗が登場します。

またコピス吉祥寺館内の店舗でもいちご関連の商品が勢揃い。

美味しくてかわいい“いちご”をこころゆくまで楽しめる4日間です。

《美味しくて、写真映えするいちごスイーツが盛りだくさん!》

2025年3回目の開催となる『いちごマルシェ』では、ガーリーでまるでアクセサリーがそのままスイーツになったような『Q-pot CAFE.』がコピス吉祥寺のイベントに初登場!おしゃれでかわいいイベント限定スイーツを販売。

また、高さ約25cm、いちご1パックを丸々使用したパフェ「ストロベリーボンボン」で昨年大人気だった『Cafe de paris JAPAN』や、健康にも気をつかいながら毎日たべたいおやつをテーマに、かわいいタルトが人気の『ハチカフェ 阿佐ヶ谷店』が2025年も登場!

おしゃれでかわいくて美味しいスイーツが楽しめます。

■キッチンワゴン出店店舗紹介

●Q-pot CAFE.

『スウィーツで世界中に笑顔の連鎖を広げたい。』アクセサリーショップQ-pot.のスイーツアクセサリーをモチーフにしたスイーツを楽しめる表参道にあるQ-pot CAFE.がいちごマルシェに初登場!いちごマルシェ限定の甘酸っぱいストロベリーと香ばしいピスタチオを重ねたいちごカラーのケーキの上に、ハートの苺で甘い思いを封じ込めたスウィーツや、いちごマルシェ限定スリーブ付きカップでお渡しするドリンクを楽しめます。

Q-pot CAFE.メニュー

●Cafe de paris JAPAN

韓国No.1カフェにも選ばれたことのあるフルーツをメインとしたカフェ。

Cafe de paris JAPANの看板商品、オリジナルのヨーグルトホイップと1パック分以上の苺を使った他には類を見ない贅沢なパフェを提供します。

最初から最後まで至福のいちご時間を楽しめます。

Cafe de paris JAPANメニュー

●ハチカフェ 阿佐ヶ谷店

『健康にも気を使いながら毎日食べたいおやつ』をテーマにデザイン会社が運営するカフェです。

フルーツを使用して丁寧に焼いたハチカフェ自慢のタルトが入った【苺とピスタチオのタルトパフェ】や自家製の苺ピューレを使ったドリンク各種を販売します!

ハチカフェ 阿佐ヶ谷店メニュー

■ブース出店/ピックアップ店舗

MOCMO sandwichesメニュー

〈MOCMO sandwiches〉

井の頭公園沿いの手作りグルテンフリー生地のサンドイッチ店。

クリームチーズと生クリームを使用した濃厚ホイップとイチゴの相性が抜群の定番のいちごサンドです。

COFFEE&BAKE achoo!メニュー

〈COFFEE&BAKE achoo!〉

阿佐ヶ谷駅から徒歩1分、手作り焼き菓子・ベーカリーと自家焙煎コーヒーのお店が初出店です。

フランス伝統菓子の“ティグレ”のいちご味を発売。

その他にも焼き菓子といちごスイーツが楽しめます。

ゆいDONUT(Produce by 丸三老舗)メニュー

〈ゆいDONUT(Produce by 丸三老舗)〉

創業1822年の茨城県鹿島神宮山道の老舗菓子舗「鹿島菓匠 丸三老舗」プロデュースの新たな生ドーナツブランド。

和とイタリアの至福の出会いが生んだドーナツを楽しめます。

VEGESH TOKYO商品

〈VEGESH TOKYO〉

都内でなかなか流通していない、東京都産と宮崎県産のいちごを販売します。

2月はいちごが旬な時期。

金田屋メニュー

〈金田屋〉

進化系“フルーツ大福”で人気の金田屋が出店!果実はやや大きめで少し濃い赤色に色付いた国産苺は、酸味と甘さのバランスが絶妙で、果形も光沢も申し分ありません。

それをふんだんに盛り付けた苺大福です。

イッテンコスメ商品

〈イッテンコスメ〉

泥の力を活かした、3通りの使い方が出来る洗顔料。

泡立てた時に甘い苺の香りが香る、数量限定商品です。

高尾堂いちごメロンパン

〈高尾堂〉

高尾堂ではいちごのメロンパンをはじめ、定番商品、季節限定商品を含め約10種類のメロンパンや、人気のパイも数種類用意。

カフェ・ドゥ・ジャルダン商品

〈カフェ・ドゥ・ジャルダン〉

「自然なお菓子」をコンセプトに、素材を吟味し、その風味を活かしたお菓子作りをしています。

砂糖にこだわった今だけの限定品“苺のモンブラン”を食べてしあわせ度アップ!

シルクシフォン商品

〈シルクシフォン〉

立川にある、パリで修業したシェフが作る、シフォンケーキの上に苺の生クリームをたっぷり絞ったモンブランと本場フランスの味を再現し、苺のエキスを加えたカヌレを販売します。

■A館1階コンコースではぬり絵ワークショップを開催!

今回のチラシに描かれたおおきなイチゴ!

このイチゴを好きなデザインや色でぬり絵をするワークショップを開催します。

日時:2月22日(土)〜2月24日(月・祝)

各日11:00〜16:00

参加無料

《コピス吉祥寺館内でもいちご関連商品が登場!》

YORKYS Creperie/PIECE OF BAKEイチゴのレアチーズクレープ

〈YORKYS Creperie/PIECE OF BAKE(A館1階)〉

手作りのイチゴのレアチーズとサクサクのパイが入った【イチゴのレアチーズクレープ】です。

見た目もとても可愛い☆

〈LEMONADE by Lemonica(A館1階)〉

ベリーやバニラ香るブルボニカTEAに、ホワイトショコラのクリームといちご果肉ソースを乗せた見た目も贅沢なホットティーレモネード【ベリーホワイトショコラティー(HOT)】を楽しめます。

GODIVAあまおういちごホワイトチョコレートショコリキサー

〈GODIVA(A館1階)〉

ミルキーで優しい味わいのホワイトチョコレートに、果実感のあるいちごソースを合わせた、ゼリー入りで食感も楽しめる、いちご好きには堪らない味わいに仕上がった【あまおういちごホワイトチョコレートショコリキサー】です。

〈JOKER(A館4階)〉

ほのかに甘い、甘酸っぱいイチゴ味のワンちゃん用ラスクです。

砂糖の代わりにハチミツを使い焼き上げました。

〈三浦屋(B館地下1階)〉

紅ほっぺ・きらぴ香・あまおう・いちごさんなど美味しいいちごを販売しています。

その他、いちごのお菓子なども店内に用意しています。

〈コクホーのランドセル(B館5階)〉

「本当に必要な機能」だけにこだわったシンプル&ベーシックスタイルの軽量ランドセル「ユメイロ」シリーズの【いちごのいろ】ランドセルです。

〈ジュンク堂書店(B館6/7階)〉

【いちごのお菓子づくり】出版:誠文堂新光社

カンタンな焼き菓子から、和テイストや大人向けのお菓子まで。

美しいイチゴの写真とともに作り方が紹介されています。

◆イベント開催概要

・名称 :いちごマルシェ

・開催日時:2025年2月21日(金)〜2025年2月24日(月・祝)

各日10:00〜17:00

※21日(金)は11:00start/24日(月・祝)は16:00close

・開催場所:コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 :無料

・主催 :コピス吉祥寺

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合があります。

※雨天決行、荒天中止します。

※画像はイメージです。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

■コピス吉祥寺施設概要

(1) 施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2) 所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3) 交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4) 建築概要 延床面積 約46,000m2

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5) 駐車場 100台

