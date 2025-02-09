»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Ç´¥Áç¤·¤¿È©¤ËÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤à¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¸ÂÄêÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥Ã¥Á¥¸¥§¥ë¡×¤ò¥é¥¤¥È¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ë¤·¤¿¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯2·î18Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§ 30g¡¡2,420±ß(ÀÇ¹þ) (¥¹¥Ñ¥Á¥å¥éÉÕ¤)
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥Ã¥Á¥¸¥§¥ë¡×¤ò¥é¥¤¥È¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ë¤·¤¿¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯2·î18Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
¥¸¥§¥ë¾õ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¢¨1¤ËÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë6¼ïÎà¤ÎÏÂ´Á¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ä¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿14¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¢¨2¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Ç´¥Áç¤·¤¿È©¤ËÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿È©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Î¤«¤Ê¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¡¼¥±¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡ý¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É¢¨3¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¢¨4¡¢
¥È¥ì¥Ï¥í¡¼¥¹¢¨4¡¢¥¢¥é¥ó¥È¥¤¥ó¢¨4¡¢6¼ïÎà¤ÎÏÂ´Á¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¡£
»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Ç´¥Áç¤·¤¿È©¤ò¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿È©¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ý14¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¢¨2¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼é¤êÈ©¤Ë½á¤¤¤È
¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ý¥¢¥ó¥Á¥Ý¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÀ®Ê¬(¥Ä¥Ð¥²Ö¥¨¥¥¹)¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢´À¤äÈé»é¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤â¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ý¥í¡¼¥º¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ë
¡È¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¡¼¥±¡É¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑÊýË¡
²½¾Ñ¿å¤¬´¥¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤º¤Î³2¡Á3Î³¤¯¤é¤¤¤ò¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤Ç¼è¤ê¡¢
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¹¤²¤Æ´é¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÊÝ¼¾À®Ê¬
¢¨2 ¥¿¥¦¥ê¥ó¡¢¥ê¥·¥óHCl¡¢¥¢¥é¥Ë¥ó¡¢¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢¥Ò¥¹¥Á¥¸¥óHCl¡¢¥»¥ê¥ó¡¢¥×¥í¥ê¥ó¡¢¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡¢¥È¥ì¥ª¥Ë¥ó¡¢¥Ð¥ê¥ó¡¢¥í¥¤¥·¥ó¡¢¥°¥ê¥·¥ó¡¢¥¤¥½¥í¥¤¥·¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó(¤¹¤Ù¤ÆÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬)
¢¨3 ¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG(¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬)
¢¨4 ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬
¢¨5 ¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸²ÌÈé¥¨¥¥¹(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬)
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post »ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤Ç´¥Áç¤·¤¿È©¤ËÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤à¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù appeared first on Dtimes.