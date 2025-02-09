¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°ÕÍß¡Ö¤¹¤´¤¯±¿Æ°²»ÃÔ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê21¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¸¶ºÚÇµ²Ú¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡2025¡¥04¡Ý2026¡¥03¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
Åù¿ÈÂç¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥É¥ì¥¹¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¢¥´¥¹¥í¥ê¤Õ¤¦°áÁõ¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿Âî¾å·¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£
½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ì¤ÄÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç°áÁõ¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö120ÅÀËþÅÀÃæ100ÅÀ¡£¤¢¤È¤Î20ÅÀ¤ÏÅ·µ¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅ·µ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼«¸ÊºÎÅÀ¤·¤¿¡£
Êì¤ÈÍ§¿Í¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ø¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¡£¡Ê¼Ì¿¿¤¬¡ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸Ä¿ÍÅª¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ø°ìÈÖÌÜ¤ÎÆþ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤¦¿¦¶È¤ÎÌò¡¢¤¢¤È¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¡£¡Ö¤¹¤´¤¯±¿Æ°²»ÃÔ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤¬Íè¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ëº£Ç¯¤«¤é±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤«¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÂÎ¸³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¤ä¤ëµ¤½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£