¡ÖÆü»Þµ×»á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¼¤á¤ë¤Ù¤¡×¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬¥Õ¥¸ÌäÂê¤Ç»ØÅ¦¡Ö·òÁ´¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡×
¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉâ¾å¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Æ±¶É¤ÎÆü»Þµ×¡¦¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ê87¡Ë¤Î¿ÊÂà¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ç¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬2·î3ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼èÄùÌò²ñ¤¢¤Æ¤Ë¡¢Æü»Þ»á¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤Î½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½Ð±é¼Ô¤ËÆü»Þ»á¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òºÎ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«¡£MC¤Î²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤Ï¡Ö¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï·Ú¡¹¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÝ»³¤Ï¡Ö¼¤á¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÃÝ»³¤Ï¼«¿È¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö1¿Í¤¬40Ç¯°Ê¾å¡Ê¼èÄùÌò¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬·òÁ´¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢·òÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤´¤Ã¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤Ã¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæµï¤¯¤ó¤ÎÌäÂê¡¢10»þ´Ö²ñ¸«¤·¤¿´ë¶È¤ÎÌäÂê¡¢³ô²Á¤ÎÌäÂê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³ô²Á¤Ï¤â¤¦1ÌÌ¡¢²¿¤«¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£´ë¶ÈÆ±»Î¤È¤«¡¢Çã¼ý¤È¤«´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ä¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤¹¤°Æü»Þ¤µ¤ó¤¬¼¤á¤Æ¡¢²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤¬±¿±Ä¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¡£°ì±þ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öº£¤¹¤°¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¡¢¾¯¤·´í¸±¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Åèº´ÏÂÌé¤Ï¡Ö¼¤á¤º¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯²°ÉßÍµÀ¯¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Î¿Í´Ö¤¬Æ¯¤¯¾õ¶·¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ«ÆüÆà±û¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¼Ç¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¡×¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâÉô¤Î¿Í¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¼Ç¤¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£