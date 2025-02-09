¡Ö2Ëü±ß¤Ç¡×¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊ¤Ë¶Ã¤¡ÖËÜ¿Í¤âÂçÂçÂçËþÂ¡×
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°ð³ÀÈôÄ»¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤¬¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°ð³À¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡×¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç¹ØÆþ¡×¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬Á´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç ¤Õ¡¼¤ó¡£¡£¡£¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Â©»Ò¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È...¤¨¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡ª±Ç²è´Û¤ß¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö5.5¾ö¤ÎÉô²°¤ÎÊÉ¤Ë¤É¤É¡¼¤ó¤È¼Ì¤µ¤ì¤¿±ÇÁü ÂçÇ÷ÎÏ¡ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖËÜ¿Í¤âÂçÂçÂçËþÂ¤À¤½¤¦¤Ç¤Í¡£¤¤¤¤Çã¤¤Êª¤·¤¿¡Á¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿2Ëü±ß¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤¬±Ç²è´Û¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤¬¥µ¥¯¥Ã¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤ª¤¹¤¹¤áÉÊ¤Ç¤¹ ²ÈÂ²¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤ÏÂ©»Ò¤Ë¼Ú¤ê¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£