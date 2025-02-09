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(C)ÃæµÈ¸×µÈ¡¿SQUARE ENIX¡¦°ÛÀ¤³¦¥ì¥Ã¥ÉÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)TYPE-MOON/FGO PROJECT
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(C)2018 ³ùÃÓ°ìÇÏ/ÅßÀî´ð/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
(C)2006 NITRO OGIGIN
(C)2019 ¶Ç¤Ê¤Ä¤á¡¦»°Åè¤¯¤í¤Í/KADOKAWA/±Ç²è¤³¤Î¤¹¤ÐÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)2024 »ÙÁÒÅàº½¡¦KADOKAWA/¥íー¥¨¥ó¾¦¶ÈÁÈ¹ç
(C)2018 ³û»ÖÅÄ°ì/KADOKAWA ¥¢¥¹¥ー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹/ÀÄ¥Ö¥¿ Project
(C)2021 ·îÌë ÎÞ¡¦¤·¤ª¤³¤ó¤Ö¡¿KADOKAWA¡¿²óÉü½Ñ»Î¤Î¤ä¤êÄ¾¤·À½ºî°Ñ°÷²ñ