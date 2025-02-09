¡ÖÉ×¤¬Æ¸¿´¤ËÊÖ¤ê¤¹¤®¡×ºÊ¤ÎÅê¹Æ¤Ë9.1Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ù¤Ù 𓅯 1y4m ☺︎(@okbebe12)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÆÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ù¤Ù¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤ËÇã¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÉ×¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿É×¤Î»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
»Ò¤É¤â¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤ÎÊý¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©Åê¹Æ¼Ô¡¦¤Ù¤Ù 𓅯 1y4m ☺︎(@okbebe12)¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Â©»Ò¤ËÇã¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤àÉ×¤òÌÜ·â¡£¡ÖÆ¸¿´¤ËÊÖ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ù¤Ù¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Ï¤º¡Ä¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¡¢É×¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤ÈÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öºî¤ê»Ï¤á¤ë¤È°Õ³°¤Ë¿Æ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÆ¸¿´¤ËÊÖ¤ëÉ×
»Ò¤É¤â¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤ÎÊý¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
©okbebe12
Â©»Ò¤ËÇã¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÉ×¤¬Æ¸¿´¤Ëµ¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë
¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¡¢É×¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤ÈÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öºî¤ê»Ï¤á¤ë¤È°Õ³°¤Ë¿Æ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬Á´ÎÏ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¡£¤Ù¤Ù¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤«¤é¡¢²ÈÂ²°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: minaduki23
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë