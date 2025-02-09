½Ñ¸å¤ÎÀâÌÀ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤¬¡Ö¤¬¤ó¡×¤Î²ÄÇ½À¡¿Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê12¡Ë
¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Í§¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ß¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëÆü¡¹¡¿Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¢ÄË¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼Â¤Ï¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ãæ³ØÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Îè½»Ò¤Ï¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢³Ø¹»¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¡£Ææ¤ÎÊ¢ÄË¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤»¤º²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤É¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤éÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ö¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ä¤¥Þ¥ÞÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡ÁÊ¢ÄË¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾®»ù¤¬¤ó¤ÎµÏ¿¡Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤Ä¤¥Þ¥Þ¡¿¡ØÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡ÁÊ¢ÄË¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾®»ù¤¬¤ó¤ÎµÏ¿¡Á¡Ù