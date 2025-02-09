¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¡ÖÈôÍè¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
1·î½é¤á¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¸«ËÜ»Ô¡Ö¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¥·¥ç¡¼¡ÊCES¡Ë¡×¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ÅìÒ»Å·¹Ò¶õ¹ÒÅ·²Êµ»¡Ê¾®Ë²Ò»Å·¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿Ê¬Î¥¼°¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡ÖÎ¦ÃÏ¹ÒÊì¡×¤¬½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÇ¼Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ì¤Íè¤Î¸òÄÌ¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢º£¡¢Ì´¤«¤é¸½¼Â¤ØÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç1¡Á2»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬10¡Á20Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢ÅÔ»Ô¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Ï½ÂÂÚ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÄêµÁ¤¬¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¹µÁ¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÏÃÏ¾å¤òÁö¹Ô¤·¡¢¶õÃæ¤âÈô¹Ô¤Ç¤¤ëÎ¦¶õÎ¾ÍÑ¼Ö¤ò»Ø¤·¡¢¹µÁ¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÏÂçÎÌÍ¢Á÷ÍÑ¤ÎÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¡ÊeVTOL¡Ë¤ò´Þ¤à¡£
2024Ç¯¤ËÃæ¹ñµ¥¼Ö¹©Äø³Ø²ñ¡ÊChina-SAE¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿Ãæ¹ñ½é¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÊó¹ð½ñ¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥ÞÈ¯Å¸Çò½ñ1¡¥0¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21À¤µª¤ÎÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤¬¡¢ÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¹Ò¶õ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÃå¼Â¤Ê»º¶È¤Î´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£eVTOL¤Ï¹µÁ¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õµ¡¡¦¼«Æ°¼Ö¤ÎÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥Èµ»½Ñ¤È»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤ÎÍ»¹ç¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ¾å¤òÁö¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¤è¤¦¤ËÂçÎÌÍ¢Á÷ÍÑ¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¹µÁ¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î³µÇ°¤¬¶È³¦¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ïº£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¡ÖÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Æ±Çò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤³¤ì¤«¤é»°¤Ä¤ÎÈ¯Å¸ÃÊ³¬¤ò¤¿¤É¤ë¡£¤Þ¤º25Ç¯¤«¤é¤Î¾¦ÍÑÈô¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë1¡¥0¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Êª¤òÀÑ¤ó¤ÀeVTOL¤¬¾¦ÍÑ²½¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿Í¤ò¾è¤»¤¿eVTOL¤¬ÆÃÄê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¼Â¾Ú±þÍÑ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¼¡¤Ï35Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë2¡¥0¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈeVTOL¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê±þÍÑ¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Äã¶õ°è¤Î°ÜÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ50Ç¯¤´¤í¤«¤é¤ÎÎ©ÂÎÅª¤ÊÉáµÚ¤Ø¤È¿Ê¤à3¡¥0¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Î¦¶õÎ¾ÍÑ¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂçÎÌÍ¢Á÷¤Î±þÍÑ¤¬¼Â¸½¤·¡¢Äã¶õ°è¸òÄÌ¤ÈÃÏ¾å¸òÄÌ¤¬¿¼¤¯Í»¹ç¤·¡¢3¼¡¸µÅª¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¡£
À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó±þÍÑ¥Ú¡¼¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¼ç¤Ë»°¤Ä¤¢¤ë¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢µ¡³£¹Ò¶õ¤«¤éÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¹Ò¶õ¤Ø¤ÎÁ°¿Ê¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥ç¥Ó¡¼¡¦¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢²¤½£¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾å³¤ÊöÈô¹Ò¶õ²Êµ»¡ÊÊöÈô¹Ò¶õ¡Ë¡¢ÍàÈôÄ¹¶õ¡ÊÀ®ÅÔ¡Ë¡¢ÄÉÌ´¶õÅ·²Êµ»¡ÊÁÉ½£¡Ë¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÎÀß·×¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÍ¥°ÌÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¼«Æ°¼Ö¤«¤éÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¹Ò¶õ¤Ø¤Î³ÈÂç¤À¡£¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÌó85¡ó¤ÏÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¼«Æ°¼Ö¤È´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¼«Æ°¼Ö¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¾®Ë²Ò»Å·¤È¹½£µ¥¼Ö½¸ÃÄ¤ÏÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¼«Æ°¼Ö»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÍøÍÑ¤·¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤«¤éÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¹Ò¶õ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤À¡£¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤ÏÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¹Ò¶õ¤Î¤¿¤á¤Î¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈô¹ÔÀ©¸æµ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¹½£²¯¹ÒÃÒÇ½µ»½Ñ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¨¥í¥Ü¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬¡¢Áá¤¯¤«¤é¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥¸¥ç¥Ó¡¼¡¦¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï25Ç¯¤ËÅÔ»ÔÉô¤Î¶õ¤Î¸òÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ëeVTOL¤Î¾¦ÍÑ²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë·×²è¤À¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ï½¾Íè¤Î¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ç¤Îµ»½Ñ¤ÎÃßÀÑ¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤òÍøÍÑ¤·¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÅÔ»Ô¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï³«È¯¤·¤¿Á´ÅÅÆ°¹Ò¶õµ¡¤òÈ¯É½¤·¤Æ½éÈô¹Ô¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï½¾Íè·¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬ÅÅÆ°¥¹¥Þ¡¼¥È¹Ò¶õ¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¤È¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Îµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Í¥°ÌÀ¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î³«È¯¤ÈÀ½Â¤¤ËÃå¼Â¤Ê´ðÁÃ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Å·ÄÄ¹°Âµ¥¼Ö¤È²¯¹ÒÃÒÇ½¤Î¶È³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨ÎÏ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤ÎÍµ¡Åª¤ÊÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈ¯Å¸¤Ø¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
Äã¶õ°è¸òÄÌ¤Ï¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡¢5GÄÌ¿®¤Ê¤É¤Î¿·µ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤Î¼ç¤ÊÃ´¤¤¼ê¤È¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¡ÊÄã¶õ°èÈô¹Ô³èÆ°¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ·ÁÂÖ¡Ë¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªÊý¸þÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÈ¯Å¸¹½Â¤¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×³èÆ°¤Î¼ç¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ä¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿Äã¶õ°è¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¥É¥í¡¼¥ó¡¢»º¶ÈÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤Ø¤Î´óÍ¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃÏ¾å·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼Ö¤Î¸£°ú¤ÎÌò³ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤Ç¼çÆ³Åª¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¸ä³ÚÍÑ¥Ä¡¼¥ë¤«¤é¡¢ÅÅÎÏÌÖ¤ÎÅÀ¸¡¡¢ÇÀÎÓ¶È¤Î¿¢ÊªÊÝ¸î¤Ê¤É»º¶ÈÍÑ¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÉáµÚ±þÍÑ¤¬¡¢¿ÍÎà¼Ò²ñ¤ÎÎ©ÂÎÅª¸òÄÌ¤Î¿·»þÂå¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢1Ãû¸µ¡ÊÌó21Ãû±ß¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¶¥ÁèÊ¬Ìî¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë