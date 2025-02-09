¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨Çã¤Ã¤Æ¡ª¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÖÌÀÆ¶¥Á¥ãー¥à¡×¤ò¤¸¤ã¤éÉÕ¤±♡
¡ÚDAISO¡Ê¥À¥¤¥½ー¡Ë¡Û¤Î¿·ºî¤Ë¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡ÖÌÀÆ¶¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¥Ø¥¢¥´¥à¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÃæ¤«¤é¡¢¥Á¥ãー¥à¤ËÃíÌÜ¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥¹¥º¥é¥ó¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥Á¥´¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ï¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¹â¸«¤¨¡£µ¤·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¸°¤ò²Ä°¦¤¯¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥À¥¤¥½ー¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª¡ÖÌÀÆ¶¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤Ã¤Æ¡©
¡ÖÌÀÆ¶¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡ÖÌÀÆ¶¡×¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤³¤È¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ä»ØÎØ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¥¥é¥¥é¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½ー¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖÌÀÆ¶¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Á¥ãー¥à¤ËÃíÌÜ¡ª
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë²Ä°¦¤¤¡ªÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¹¥º¥é¥ó
¡Ö¥¹¥º¥é¥ó¥Ë¥Ã¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÇò¡¢Åí¡¢²«¡¢»ç¡Ë¡×²Á³Ê¤Ï³Æ\220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤ÇÊÔ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥º¥é¥ó¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¯¤¹¤ß¥°¥êー¥ó¤Î·Ô¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÇÛ¿§¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤Çò¤ò¥Ô¥Ã¥¯¡£¤×¤Ã¤¯¤ê²ÄÎù¤Ê²Ö¤Ó¤é¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹Ìó16cm¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾®¤Ö¤ê¤äÂç¤Ö¤ê¤È¾¯¤·¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤¿¤¤Êª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª²ÖÉÕ¤¤Ç²Ú¤ä¤«¡ª¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥¤¥Á¥´¥â¥Áー¥Õ
¡Ö¥¤¥Á¥´¥Ë¥Ã¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×²Á³Ê¤Ï³Æ\220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´Å¤½¤¦¤Ê¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥Á¥´¤È°¦¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²Ö¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Îë¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤â¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¹¥«¥ó¤ÎÂ¾¤ËÆó½Å¥ê¥ó¥°¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ー¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¸°¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¡¢³èÍÑ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥Ð¥Ã¥°¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤¤
ÁáÂ®¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ì¥¶ー¤Î¤«¤Ã¤Á¤ê¤á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ªÃãÌÜ¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¡ªÂ¾¤Î¥Á¥ãー¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¸¤ã¤é¤¸¤ã¤é¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Á¥ãー¥à¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïºß¸Ë¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÁáÂ®DAISO¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£ ¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥åーµ»ö¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
writer¡§Kaori.F