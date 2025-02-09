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Are women really (not) more talkative than men? A registered report of binary gender similarities/differences in daily word use.
Do women really talk more than men? A new look at the debate - Earth.com
https://www.earth.com/news/do-women-really-talk-more-than-men-a-new-look-at-the-debate/
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