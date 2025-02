「女性は男性よりもおしゃべりが好き」という固定観念は、国や地域を問わずに多くの文化に根強く残っています。アリゾナ大学の研究者らがおしゃべりに関する大規模な調査を実施した結果、女性と男性の話す量について過去の研究よりも詳細な見解が示されています。Are women really (not) more talkative than men? A registered report of binary gender similarities/differences in daily word use.

https://psycnet.apa.org/record/2025-66513-001Do women really talk more than men? A new look at the debate - Earth.comhttps://www.earth.com/news/do-women-really-talk-more-than-men-a-new-look-at-the-debate/2007年にアリゾナ大学心理学部のマティアス・R・ メール氏らが発表した論文では、396人の参加者に数日間ボイスレコーダーを装着させ、周囲の音をサンプリングすることで女性と男性が話す単語数を分析しました。結果として「女性と男性はともに1日当たり約1万6000語を話す」と推定され、分析結果に性差による優位な差は確認されませんでした。そのため、「女性は男性よりおしゃべりという固定観念は間違っている」と結論付けられました。しかし、一部の批評家はメール氏らの研究に対し、「参加者のほとんどが大学生である」「参加者の全員がテキサス州オースティンに住んでいる」ことから、研究の多様性が制限されていると指摘しました。メール氏は以前の調査から約20年後となる2024年に、アリゾナ大学の研究者であるコリン・ティドウェル氏、カナダのアルバータ大学の研究員であるヴァレリア・ファイファー氏らと協力して、おしゃべりに関するテーマを再検討するための調査を実施しました。研究には、アメリカ、スイス、セルビア、オーストラリアの4か国にわたる22の個別研究から得られた63万件の電子レコーダー記録を使用し、10歳から94歳までの合計2197人分の会話記録が使用されています。ティドウェル氏は「女性は男性よりもよく話すという国や文化を超えて共通する思い込みがあります。私たちは、この思い込みが実験的に検証しても当てはまるかどうかを確認したかったのです」と研究の意図を語っています。結果として、女性と男性の話す語数に差が見られるかどうかは、年齢層に左右されることがわかりました。思春期(10〜17歳)、成人期(18〜24歳)、高齢期(65歳以上)では毎日の単語数に顕著な男女差は見られなかった一方で、25歳〜65歳の女性の場合、同年齢層の男性よりも1日当たり平均で約3000語多く話していることが発見されています。以下は、論文で示された年齢ごとの平均語数の男女差をグラフにしたもの。上から全体、思春期、成人期、25歳〜65歳の大人、65歳以上の高齢者のデータで、真ん中の赤いエリアより左に位置していると男性の方が語数が多く、右に位置していると女性の方が多いということを示しています。おしゃべり傾向に男女差が生まれる主な原因がホルモンなどの生物学的要因である場合、年代を問わず差異が見られるはずですが、調査結果では一部の年代のみに差異が見られます。また、話す語数に性差が見られなくなった原因が女性の社会進出にあると仮定する場合、若い人より高齢の人ほど性差が見られるはずですが、分析結果はそのような傾向にも当てはまりませんでした。そのため、「子育てや家族の介護における性別による違いが、この違いを説明できる可能性のひとつです」とメール氏は見解を述べています。そのほか興味深い発見として、参加者全体の1日あたりの平均語数が2007年の研究では約1万6000語だったのに対し、2024年の調査では1万3000語と大きく減少していることがわかりました。研究者らは、デジタルコミュニケーションへの依存度の高まりに伴い、人々が全体的に以前よりもおしゃべりする機会が減っている可能性があると考えています。メール氏は「私たちはどれくらい睡眠をとる必要があるか、どれくらい運動する必要があるかをよく認識しており、睡眠量や運動量を計測するような活動も一般的です。おしゃべりの量や社会的な関わりが健康状態に与える影響についても、運動や睡眠と同じくらい健康と関係している可能性は高く、さらなる調査が必要です」とコミュニケーションに関する研究の重要性を語りました。