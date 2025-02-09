¡Ú¥«ー¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Û£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤¬ÎÞ¤ÎÍ¥¾¡¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ï¥á¥¸¥ãー·×Â¬¤Ç¥ß¥êº¹¤Î¾¡Íø¡¡¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð
¥«ー¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò·è¾¡¤¬9Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡Ê·Ú°æÂôÄ®¡Ë¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥éー¥ì¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥éー¥ì¤Ç¤·¤¿¡£Âè2¥¨¥ó¥É¡¢¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÁ°ÅÄÂó³¤Áª¼ê¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¤ß¤»2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤ÈÂè4¥¨¥ó¥É¤Ë¤â2ÅÀ¤ò¤¢¤²4-2¤È¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè7¥¨¥ó¥É¡¢胗ß·Íû¶õÁª¼ê¤¬¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ò¤Ï¤¸¤¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤ÎÊ£¿ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤5-5¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè8¥¨¥ó¥É¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÁê¼ê¥¹¥Èー¥ó¤ò2¤Ä¤Ï¤¸¤½Ð¤¹¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Î¾¥Áー¥àÌµÆÀÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¸õÊä·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢µîÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£