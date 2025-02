【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

デザインココは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、新作フィギュアを展示している。

会場のブース内では、「Re:ゼロから始める異世界生活」より「レム A×A -Aquarius-」、「魔女の旅々」より「イレイナ」の1/7スケールフィギュア原型が初お披露目されている。

ほかにも、ホロライブ「宝鐘マリン」や「初音ミク キョンシーVer.」、「アズールレーン」よりエミール・ベルタンの水着スキンフィギュアなど、多数の作品が展示されている。

