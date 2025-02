【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:当日券 4,000円※小学生以下無料・要、保護者同伴

アルカディアは、2月9日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて新商品のフィギュアなどを展示している。

アルカディアブースでは「マクロス」シリーズの新作フィギュアなどが多数展示。「マクロスゼロ」より「1/60 完全変形 VF-0A フェニックス 工藤シン搭乗機」、「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」より「1/7 リン・ミンメイ 超時空管弦楽 ver.」の原型などがお披露目されている。

また、「マクロス」作品以外にも「メガソーン 23」よりハーガンのダイキャストモデルといった商品も確認できた。

(C) 1984 BIGWEST

(C) 1994 BIGWEST

(C) 2002 BIGWEST

(C) AIC ライツ