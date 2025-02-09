¹Åç£²·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë°Õ³°¤ÊÂçÊª¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡©¸µÆ±Î½¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤ÈÌó£±£µÊ¬´ÖÃÌ¾Ð¤¹¤ë
¡¡¡Ö¹Åç£²·³½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£¹Æü¡¢ÆüÆî¡Ë
¡¡¹Åç¤Î£²·³¥¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜºê¸©ÆüÆî»Ô¤ÎÅì¸÷»ûµå¾ì¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤¬Æ±µå¾ì¤òË¬¤ì¡¢»ë»¡¡£Îý½¬Á°¤Ë£²·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ëÁ´Áª¼ê¤òÁ°¤ËÌó£µÊ¬´Ö¤Î·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Î¥Ã¥¯Ãæ¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¤¬ÅÅ·âË¬Ìä¡£¿·°æ´ÆÆÄ¡¢Æ£°æ¥Ø¥Ã¥É¤é¤ÈÌó£±£µÊ¬´Ö²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ïºå¿À¤Ç£±£°¡Á£±£²Ç¯¤Î£³Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿´ÖÊÁ¡£½ª»Ï¡¢½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£