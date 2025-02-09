1·î¡¦Ãæ¹ñCPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡Ü0.5¡ó¡¡12¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤â¡Ö¥Ç¥Õ¥ì·üÇ°¡×¤¯¤¹¤Ö¤ë
Ãæ¹ñ¤Î1·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.5¡ó¾å¾º¤·¡¢12¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ÇÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹0.5¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï12¤«·îÏ¢Â³¤Ç¡¢¿¤ÓÎ¨¤âµîÇ¯12·î¤«¤é0.4¥Ý¥¤¥ó¥È³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÆÚÆù¤¬µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹13.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Î¹¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¥×¥é¥¹7.0¡ó¤Î¿¤ÓÎ¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶¡µë¤Î²á¾ê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹4.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÇ³ÎÁ²Á³Ê¤âÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î¤Î¹©¶ÈÉÊ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.3¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢28¤«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¶âÍ»´ËÏÂ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É·Êµ¤»É·ãºö¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹°ú¤¯ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Î±Æ¶Á¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿ÀÆàÀî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
°ÖÎîº×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²ð¸î,
ÇÛÀþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡