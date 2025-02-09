ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢¥Õ¥¸Æü»Þµ×»á¤Î¿ÊÂà¡ÖÊÌ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ú¡¹¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬9Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉâ¾å¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Æ±¶É¤ÎÆü»Þµ×¡¦¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ê87¡Ë¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤¬º£·î3ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼èÄùÌò²ñ¤¢¤Æ¤Ë¡¢Æü»Þ»á¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤Î½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½Ð±é¼Ô¤ËÆü»Þ»á¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òºÎ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï·Ú¡¹¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²óÅú¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¡Ö40Ç¯¡Ê¼èÄùÌò¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á½Ð±é¼Ô¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤¬¼¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¼è¤Ã¤Æ¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¡£¤Ç¤âÊÌ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¼¤á¤ë¡¢¼¤á¤µ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£